Panchang And Rashifal: आज वृषभ, वृश्चिक सहित 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

आज बनेगा गुरु चंद्रमा नवमपंचम योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि रहेगी। साथ ही अनुराधा नक्षत्र, सौभाग्य योग, शोभन योग, तैतिल करण, गर करण और वणिज करण का निर्माण हो रहा है. इसके आलावा सूर्य ग्रह का स्वाति नक्षत्र और बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। आज राहुकाल पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक।

तृतीया तिथि अर्धरात्रोत्तर 01 बजकर 20 मिनट तक उपरांत चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। आज के दिन गुरु चंद्रमा का बेहद नवम पंचम योग बनने वाला है। दोनों ग्रह एक दूसरे से नौवें और पांचवे भाव में रहकर गोचर करेंगे। इस योग से वृषभ, वृश्चिक सहित 4 राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लोगों के लिए आज अपने कामकाज से जुड़े हुए कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। परिस्थितियां आपको ऐसा करने से रोक सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों के खर्च आपके सामने आ सकते हैं। धन से संबंधित स्थिति अनुकूल रहेगी। निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और लाल रंग का उपयोग करें।

