Dhanteras Salt Upaay: आर्थिक तंगी दूर करने के लिए धनतेरस पर जरूर करें नमक से जुड़े ये काम

Dhanteras Salt Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हर साल कार्तिक महीने में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान धन्वंतरि को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरि की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही स्वर्ण और चांदी से निर्मित आभूषणों की खरीदारी की जाती है। इस साल यह त्योहार आज मनाया जा रहा है। आज के दिन कुबेर देवता, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा भी की जाती है।

भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आप भी आर्थिक विषमता दूर करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन नमक से जुड़े ये उपाय जरूर करें।

नमक के उपाय