Navratri Upaay: धन-धान्य में वृद्धि के लिए नवरात्र के अंतिम दिन कौड़ी से करें ये उपाय

आर्थिक समस्याओं से मिलेगी राहत, मनोकामना होगी पूरी

Navratri Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: मां दुर्गा के नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन है। 9वां दिन मां दुर्गा के स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के का विधान है। नवरात्र के आखिरी दिन पर विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।

ऐसे में अगर आप इस दिन कौड़ी से जुड़े कुछ आसान उपाय आजमा लें तो इससे देवी प्रसन्न होती हैं और जातक को आर्थिक समस्याओं से राहत मिल सकती है। श्रद्धापूर्वक माता की पूजा और उपाय करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कौड़ी के उपाय

5 या 7 कौड़ियों पर सिंदूर लगाकर माता को अर्पित करें

शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर देवी की विधि-विधान से पूजा करें। इस दौरान माता को 5 या 7 कौड़ियों पर सिंदूर लगाकर अर्पित करें। इसके बाद, शाम के समय मां दुर्गा की पूजा और आरती करने के बाद कौड़ी को उठाकर पीले या लाल रंग के वस्त्र में बांध लें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। आप इसे धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। कौड़ी से जुड़ा यह उपाय करने से जातक के धन-धान्य में वृद्धि होती है और घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है।

कार्यस्थल पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 5, 7 या 11 कौड़ियां करें अर्पित

अगर आपके जरूरी कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं या कारोबार की उन्नति रुक गई है तो नवरात्र के अंतिम दिन एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अपने कार्यस्थल पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 5, 7 या 11 कौड़ियां अर्पित कर दें। इसके बाद, माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और कारोबार में तरक्की की कामना करें। ऐसा करने आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो सकते हैं और करियर में तरक्की प्राप्त करने के नए रास्ते मिलते हैं।

घर में सुख-समृद्धि के लिए करें यह उपाय

नवरात्र के अंतिम दिन 5 या 11 कौड़ियों को सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध कर लें। इसके बाद, माता की पूजा के समय मंदिर में कौड़ी अर्पित करें और देवी से घर में सुख-समृद्धि की कामना करें। आप इनमें से 5 कौड़ियों को अपने धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा से जातक को पैसों की तंगी से राहत मिल सकती है और परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहता है। साथ ही, घर सुख-समृद्धि आती है। इन उपायों के लिए पीली कौड़ियों का प्रयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है।

मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए करें यह काम

इसके लिए नवरात्र के अंतिम दिन पूरे परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही, देवी को पूजा के दौरान पीले या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और आरती करने के बाद माता के जयकारे लगाएं। पूजा के दौरान फूलों के साथ कुछ कौड़ियां भी मंदिर चढ़ा दें। इस उपाय को करने से मां दुर्गा की कृपा परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहती है और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है।

