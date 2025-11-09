Somwar Upaay: धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को लौंग से करें ये उपाय

भगवान शिव को समर्पित है सोमवार का दिन

Somwar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज सोमवार का दिन है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, और इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के दुखों का निवारण होता है। यह माना जाता है कि सुख और दुख जीवन के चक्र का अभिन्न हिस्सा हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहा है और प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है, तो यह किसी दोष की उपस्थिति का संकेत हो सकता है।

विशेष रूप से, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक संकट में है, तो यह शनिदेव की ओर इशारा कर सकता है। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लौंग का उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आइए जानें विस्तार से समझते हैं कि सोमवार के दिन क्या करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।

लौंग के उपाय