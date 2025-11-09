Somwar Upaay: धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को लौंग से करें ये उपाय

भगवान शिव को समर्पित है सोमवार का दिन
Somwar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज सोमवार का दिन है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, और इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के दुखों का निवारण होता है। यह माना जाता है कि सुख और दुख जीवन के चक्र का अभिन्न हिस्सा हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहा है और प्रयासों के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है, तो यह किसी दोष की उपस्थिति का संकेत हो सकता है।

विशेष रूप से, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक संकट में है, तो यह शनिदेव की ओर इशारा कर सकता है। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लौंग का उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आइए जानें विस्तार से समझते हैं कि सोमवार के दिन क्या करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।

लौंग के उपाय

  • सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के पश्चात, दो लौंग को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छाओं को भोलेनाथ के समक्ष व्यक्त करें और फिर उन लौंगों को शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रक्रिया से आपकी आर्थिक समस्याएँ या जीवन की अन्य कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी।
  • यदि आप शनि दोष से ग्रसित हैं और इसके कारण आर्थिक हानि का सामना कर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद कुछ काले तिल अर्पित करें और भगवान शिव से शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस उपाय से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और धन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है।
  • सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने के पश्चात, दो लौंग, पांच सुपारी और इलायची का पत्ता लें। अपनी मनोकामना को मन में बार-बार दोहराते हुए इन पत्तों को श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस विधि से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और शुभता का मार्ग प्रशस्त होता है।