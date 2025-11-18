Manglwar Upay: मंगलदोष और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को करें ये उपाय

Manglwar Upay: मंगलदोष और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को करें ये उपाय

भगवान हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है यह दिन
Manglwar, (आज समाज), नई दिल्ली: मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन मंगल ग्रह की पूजा करने का भी विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसके अलावा, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप मंगलदोष और कर्ज मुक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए आसान उपाय को आजमा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।

मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के उपाय

  • मंगलवार के दिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करें।
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें।
  • हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं।
  • इस मंत्र ‘ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम: का 108 बार जाप करें।
  • लाल वस्त्र, मसूर की दाल, और गुड़ का दान करें।
    इसके अलावा मंगलवार के दिन व्रत रखें और नमक का सेवन करने से बचें।

कर्ज मुक्ति के उपाय

  • मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं।

    ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें।

  • 11 पीपल के पत्तों पर चंदन से श्रीराम लिखें और उन्हें हनुमान जी को अर्पित करें।
  • नारियल को अपने सिर के ऊपर से सात बार घुमाएं और हनुमान मंदिर में रख आएं।
  • 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।

जरूर करें ये काम

  • मंगलवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं।
  • घर की दक्षिण दिशा में साफ-सफाई रखें।
  • मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचें।
  • मंगलवार को बंदर को गुड़, चना, केला या मूंगफली जरूर खिलाएं।
  • सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।
  • लाल रंग के कपड़े पहनें।

