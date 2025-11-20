Mokshada Ekadashi: कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मोक्षदा एकादशी पर राशि अनुसार करें दान

एकादशी की शुभ तिथि पर किए गए दान का है विशेष महत्व

Mokshada Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह तिथि भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस पावन तिथि को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष और पितृ उद्धार का मार्ग खोलने वाली मोक्षदा एकादशी इस बार 1 दिसंबर 2025, सोमवार को पड़ेगी।

राशि अनुसार करें दान

मेष राशि: मेष जातकों को इस दिन तांबे के पात्र, गुड़, मसूर दाल या लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे धन लाभ और अचानक आने वाले खर्चों में कमी आती है।

वृषभ राशि: वृष राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाई, चावल, दही और चांदी का दान शुभ माना गया है। इससे जीवन में स्थिरता और आर्थिक मजबूती मिलती है।

मिथुन राशि: इस राशि के लिए हरी मूंग, हरा वस्त्र, तुलसी का पौधा या पुस्तकें दान करना लाभकारी है। इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलती है।

कर्क राशि: कर्क जातक शंख, चांदी, चावल, दूध और सफेद वस्त्र का दान करें। इससे चंद्रदोष शांत होता है और घर में शांति व समृद्धि आती है।

सिंह राशि: सिंह राशि के लिए तांबे का बर्तन, गुड़, गेहूं, लाल फल या पीली दाल का दान शुभ है। इससे रुका हुआ धन मिलता है और कर्ज से राहत मिलती है।

कन्या राशि: कन्या जातक हरी सब्जियां, हरी दाल, पुस्तकें, कलम या अनाज का दान करें। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है।

तुला राशि: इस राशि के लिए इत्र, सुगंधित वस्तुएं, वस्त्र, भोजन या शहद का दान शुभ होता है। इससे प्रेम और रिश्तों में मिठास आती है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक जातक लाल वस्त्र, लाल फल, मसूर दाल या तांबा दान करें। यह दान आर्थिक बाधाओं के निवारण में सहायक होता है।

धनु राशि: धनु राशि के लोगों को पीला वस्त्र, हल्दी, चना दाल, पीले फल, प्रसाद आदि का दान करना चाहिए। इससे भाग्य चमकता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है।

मकर राशि: मकर राशि वाले काला तिल, तेल, कम्बल, काला वस्त्र या किसी गरीब को भोजन कराएं। इससे शनि दोष शांत होता है और कर्ज से राहत मिलती है।

कुंभ राशि: कुंभ जातक नीले या काले वस्त्र, तिल, दही-चावल या जरूरतमंद को दवा दान कर सकते हैं। यह दान मानसिक तनाव दूर करता है।

मीन राशि: मीन राशि के लिए पीला फल, मिठाई, हल्दी, चना दाल या केसर का दान शुभ माना गया है। इससे धन की रुकावटें दूर होती हैं।

मोक्षदा एकादशी पर ऐसे करें पूजा?

सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, तुलसी, दीपक और धूप से करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और विष्णु मंत्र का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्न का दान करें। अगले दिन व्रत का पारण करें।

