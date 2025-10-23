Vinayak Chaturthi: कर्ज से मुक्ति पाने के लिए विनायक चतुर्थी पर करें ये काम

विधि-विधान से करें गणेश भगवान की पूजा

Vinayak Chaturthi, (आज समाज), नई दिल्ली: हर माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन पर गणेश जी की पूजा-अर्चना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आप इस दिन पर गणपति जी की कृपा प्राप्ति के लिए ये काम जरूर करें।

पूजा में जरूर करें ये काम

विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। इसी के साथ भोग के रूप में मोदक और लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ॐ गण गणपतये नम: मंत्र का जप करते रहें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें।

कर्ज से मिलेगी मुक्ति

अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तो विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। यह उपाय करने से आपको गणेश जी की कृपा मिलती है, जिससे कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

गणेश जी के मंत्र

1.कदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात।।

2. ॐ गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥

3. ॐ गंग गणपतये नमो नम:।

4. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकायेर्षु सर्वदा।।

5. एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नम:।

प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने।।

विनायक चतुर्थी के दिन क्या न करें

इस दिन काले रंग के कपड़ें न पहनें।

तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें।

किसी से कोई वाद-विवाद भी न करें।

बड़ों का अपमान न करें।

घर और मंदिर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।

विनायक चतुर्थी के दिन के दान करने का खास महत्व है।

स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें।

सच्चे मन से महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा करें।

गणेश चालीसा का पाठ करें।

मोदक समेत आदि चीजों का भोग लगाएं।

मंत्रों का जप करें।

सात्विक चीजों का सेवन करें।

