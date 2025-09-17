Indira Ekadashi Upaay: पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म-जन्मांतर में किए गए समस्त पाप हो जाते हैं नष्ट

Indira Ekadashi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बेहद प्रिय है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। यह पर्व हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है।

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा जन्म-जन्मांतर में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को उच्च लोक में स्थान मिलता है। इस शुभ अवसर पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दिन साधक व्रत रख जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

मोक्ष की होती है प्राप्ति

धार्मिक मत है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से साधक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी पितरों की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो इंदिरा एकादशी के दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान करें।

राशि अनुसार दान

मेष राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद गेहूं और रागी का दान जरूर करें।

वृषभ राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद चावल और आटा का दान करें।

मिथुन राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

कर्क राशि के जातक पितरों की कृपा पाने के लिए पूजा के बाद सफेद कपड़े का दान करें।

सिंह राशि के जातक अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मूंगफली और गुड़ का दान करें।

कन्या राशि के जातक एकादशी के दिन विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियों का दान करें।

तुला राशि के जातक एकादशी के दिन दही, पोहा, चीनी और सफेद रंग की मिठाई का दान करें।

वृश्चिक राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद सेब शहद और गेहूं का दान करें।

धनु राशि के जातक एकादशी के दिन पूजा के बाद चने की दाल, हल्दी और मकई का दान करें।

मकर राशि के जातक पितरों को प्रसन्न करने के लिए जूते-चप्पल और कंबल का दान करें।

कुंभ राशि के जातक एकादशी के दिन काले वस्त्र, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें।

मीन राशि के जातक एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र और बेसन के लड्डू का दान करें।

