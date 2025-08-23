TNUSRB Recruitment 2025 : TNUSRB ने निकाली 3644 पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन भर्ती

TNUSRB Recruitment 2025 : अगर आप भी चाहते है सरकारी विभाग में काम करना तो ये ख़ास अवसर सिर्फ आपके लिए क्यूंकि तमिलनाडु यूनिफ़ॉर्मड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पद: 3644

पुलिस कांस्टेबल: 2833

जेल वार्डर: 180

फायरमैन: 631

पद के लिए आयु सीमा 01.07.2025 तक 18-26 वर्ष है।

आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तिथि अधिसूचना के अनुसार है।

योग्यता: 10वीं

आवेदन शुल्क

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 250/- रुपये,

एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250/- रुपये।

शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

तमिल भाषा योग्यता परीक्षा (अर्हक)

लिखित परीक्षा

शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

दस्तावेज़ सत्यापन।

चिकित्सा परीक्षण।

वेतनमान: नियमानुसार।

कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

TNUSRB 3644 पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां

आरंभ तिथि: 22-08-2025

अंतिम तिथि: 21-09-2025

यह भी पढ़े:- Haryana Mid Day Meal Helper Recruitment 2025 : हरियाणा मिड डे ने निकाली मील हेल्पर भर्ती 2025