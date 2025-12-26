Aaj Samaj, Entertainment Desk: क्रिसमस के मौके पर गुरुवार को बॉलीवुड फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने सिनमाघरों में दस्तक दी। हालांकि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म का ‘धुरंधर’ के आगे सिक्का नहीं चला। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी। हालांकि उस रफ्तार से यह मूवी बॉक्स आफिस पर अपना असर नहीं दिखा पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की है।

‘एनाकोंडा’ को धूल चटाने में सफल रही मूवी

हालांकि ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ की ओपनिंग डे की कमाई (7.50 करोड़) इतनी कम नहीं है। इसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अहम रोल में हैं। यह फिल्म ने हालीवुड फिल्म ‘एनाकोंडा’ को धूल चटाने में सफल रही है। ‘एनाकोंडा’ भारतीय दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रही है। सिनेमाघरों में पहले से चल रही हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ और बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स आफिस पर अब भी अपनी पकड़ बरकरार रखी है।

‘एनाकोंडा’ को भारत में नहीं में दर्शकों का प्यार

‘एनाकोंडा’ भी गुरुवार को सिनेमाघरों में आई। भारत में दर्शकों से इस मूवी को ज्यादा प्यार नहीं मिला। बॉक्स आफिस पर ओपनिंग डेर पर इस फिल्म ने महज 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार-फायर एंड ऐश’ ने गुरुवार को पहला सप्ताह पूरा किया और इसका ‘एनाकोंडा’ पर असर पड़ा है। ‘अवतार-फायर एंड ऐश’ ने 7वें दिन बॉक्स आफिस पर 13.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं अब तक इस फिल्म का कुल कलेक्शन 109.45 करोड़ रुपए हो गया है।

रणवीर स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ का कुल कलेक्शन 633 करोड़ पार

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ शरू रिलीज होने के बाद से बॉक्स आफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इसने 21वें दिन तीसरे गुरुवार को 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं इस मूवी का खबर लिखे जाने तक कुल 633.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया था।