TMKOC Twist: अंगूठी निगलने के बाद बापूजी को दर्द, जेठालाल परेशान

TMKOC Twist: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और यह मज़ेदार और उथल-पुथल वाला है। प्यारे चंपकलाल उर्फ ​​बापूजी एक और अजीब स्थिति में फंस गए हैं। इस बार, उन्होंने गलती से एक अंगूठी निगल ली है!

बापूजी फिर से मुश्किल में

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लेटेस्ट प्रोमो में, चंपकलाल गलती से रूपा भाभी की अंगूठी खा लेता है, जिससे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हैरान रह जाती है। इसके बाद अंगूठी वापस पाने की कई मज़ेदार लेकिन बेचैन कोशिशें होती हैं। अलग-अलग योगा पोज़ आज़माने से लेकर अजीब इलाज ढूंढने तक, हर कोई मदद करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है।

एक समय पर, कोई सर्जरी का भी सुझाव देता है, जिससे बापूजी डर जाते हैं। अपने पिता को इतनी परेशानी में देखकर, जेठालाल भी उतना ही टेंशन में है और स्थिति को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करता है—लेकिन कुछ भी काम नहीं करता।

आगे हॉस्पिटल ड्रामा

सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद, लोग बापूजी को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन, हॉस्पिटल का नाम सुनते ही वह पैनिक मोड में आ जाते हैं, जिससे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और ड्रामैटिक रिएक्शन होते हैं—जो टेंशन वाली सिचुएशन में और मज़ाक जोड़ देता है।

फैंस इस क्रेज़ी ट्विस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं

फैंस को यह ओवर-द-टॉप स्टोरीलाइन बहुत पसंद आ रही है। कई लोग मज़ाक कर रहे हैं कि चंपकलाल हमेशा सबसे अजीब मुसीबतों में कैसे फँस जाता है—चाहे वह पेड़ पर फँसना हो या अब अंगूठी निगलना हो!

किरदारों के बारे में

बापूजी का किरदार अमित भट्ट निभा रहे हैं, जो शो की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं। जेठालाल (दिलीप जोशी) के साथ उनकी केमिस्ट्री और हल्की-फुल्की नोकझोंक शो की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि ऑन-स्क्रीन जेठालाल के पिता का रोल करने के बावजूद, अमित भट्ट असल ज़िंदगी में दिलीप जोशी से छोटे हैं।