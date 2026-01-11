TMKOC Dayaben Return: दयाबेन की वापसी होगी या नहीं? अब्दुल उर्फ शरद सांकला ने तोड़ी चुप्पी

TMKOC Dayaben Return: दिग्गज एक्टर शरद सांकला, जिन्हें लंबे समय से चल रहे टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में अपनी यात्रा, संघर्षों और दया बेन की बहुप्रतीक्षित वापसी के बारे में बात की। एक्टर पॉडकास्ट ‘द आवारा मुसाफिर’ में आए, जहाँ उन्होंने अपने करियर, इंडस्ट्री में अपने मुश्किल दौर और प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। शरद ने उस समय को भी याद किया जब वह लगभग सात सालों तक बेरोजगार थे और उस दौर को उन्होंने अपना ‘साढ़े साती’ का दौर बताया।

असित मोदी के साथ अपने रिश्ते पर शरद सांकला

प्रोड्यूसर असित मोदी के बारे में बात करते हुए शरद ने कहा,“जैसा कि सब जानते हैं, असित कुमार मोदी मेरे दोस्त हैं। हमने नीला टेली फिल्म्स के पहले शो में एक साथ काम किया था। एक तरह से, मैं उनका लकी चार्म था क्योंकि मैं उनके प्रोडक्शन बैनर के तहत काम करने वाला पहला एक्टर था, जिसे एक शुभ शुरुआत माना जाता है। इसीलिए वह मुझे हमेशा लकी मानते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ, तो मैंने लगभग सात से आठ सालों तक काम नहीं किया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन या तो मुझे काम नहीं मिल रहा था या मैं आर्थिक मुश्किलों से गुज़र रहा था।”

‘एक समय था जब काम पूरी तरह बंद हो गया था’ – शरद सांकला

अपने संघर्ष के दौर के बारे में बात करते हुए शरद ने बताया, “उस समय, काम बिल्कुल नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, हमें ज़्यादातर हीरो के दोस्त जैसे छोटे रोल मिलते थे। उस समय इंडस्ट्री में यही ट्रेंड था। बाद में, ट्रेंड बदल गया और हीरो खुद कॉमेडी करने लगे और पूरी फिल्में अपने कंधों पर उठाने लगे।”

उन्होंने आगे कहा, “अश्विनी जी जैसे सीनियर एक्टर उस दौर में बहुत एक्टिव थे और उन्हें लगातार काम मिल रहा था। इसलिए मेरे लिए रोल ठुकराना कोई ऑप्शन नहीं था। जो भी काम मिलता था, मुझे करना पड़ता था।”

‘जॉनी लीवर और राजपाल यादव के दौर ने हमारे लिए मौके कम कर दिए’

शरद ने इस बारे में भी बात की कि बड़े कॉमेडी स्टार्स के उदय ने कैरेक्टर एक्टर्स को कैसे प्रभावित किया। “1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक, जॉनी लीवर लगभग हर फिल्म में दिखते थे। बाद में, जब लोग जॉनी भाई को स्क्रीन पर देखते थे, तो कहते थे कि राजपाल यादव आ गए हैं। राजपाल यादव बहुत पॉपुलर हो गए, और ऐसे एक्टर्स को बड़े कॉमिक रोल मिलने लगे। इस वजह से, हम जैसे लोगों को कम मौके मिले। मुझे सच में लगता है कि वह मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल दौर था – आप कह सकते हैं कि मैं साढ़े साती से गुज़र रहा था।” उन्होंने यह कहते हुए बात खत्म की कि आखिर में सनी देओल ने ही उन्हें काम दिया और पटरी पर लौटने में मदद की।

क्या दया बेन TMKOC में वापस आएंगी? शरद सांकला ने दिया जवाब

सबसे बड़े सवाल पर जवाब देते हुए – क्या दया बेन वापस आएंगी? – शरद ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि अब यह मुमकिन है, लेकिन साथ ही, आप कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है, हो भी नहीं सकता।”

उन्होंने आगे कहा,“हमारे प्रोड्यूसर कभी नहीं चाहते कि कोई एक्टर शो छोड़े। दया ने आठ साल पहले शो छोड़ दिया था, और फिर भी शो अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। आठ साल बाद भी, लोग शो देखते हैं और दया को मिस करते रहते हैं। यह साफ दिखाता है कि दर्शक उन्हें कितना प्यार करते हैं।

जिस तरह दर्शक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उसी तरह असित कुमार मोदी भी इंतज़ार कर रहे हैं।” शरद ने आगे कहा, “अगर वह वापस आती हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। और अगर वह नहीं आती हैं, तो हम आगे बढ़ने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे।”