TMKOC Bapuji Facts: ‘तारक मेहता’ के बापूजी बनने के लिए 283 बार हुए गंजे, तब जाकर मिली पहचान

TMKOC Bapuji Facts: लाखों दर्शकों के लिए, अमित भट्ट हमेशा प्यारे और समझदार चंपकलाल गड़ा के रोल में याद किए जाएंगे, जिन्हें लंबे समय से चल रहे सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बापूजी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस रोल ने उन्हें बहुत शोहरत और प्यार दिलाया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने इस कैरेक्टर को भरोसेमंद बनाने के लिए कितनी ज़बरदस्त मेहनत की।

एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, एक्टर ने जेठालाल के पिता का रोल निभाते समय आई मुश्किलों के बारे में बताया और इस आइकॉनिक रोल के लिए किए गए हैरान करने वाले त्यागों के बारे में बताया।

घने बालों से लेकर पूरी तरह गंजे लुक तक

हालांकि दर्शक उन्हें स्क्रीन पर एक गंजे बुज़ुर्ग आदमी के तौर पर जानते हैं, लेकिन असल में अमित भट्ट के बाल नैचुरली घने और हेल्दी हैं। शो के शुरुआती दिनों में, उन्हें चंपकलाल जैसा दिखने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया विग पहनना पड़ता था।

सेट पर अपने पहले दिन को याद करते हुए, अमित ने बताया कि लुक तैयार करने में लगभग ढाई घंटे लगे। उनका पहला सीन मुंबई के VT स्टेशन पर शूट हुआ था, और मेकअप में घंटों बिताने के बाद, उन्हें लगभग 12 घंटे तक चिलचिलाती गर्मी में बाहर शूट करना पड़ा।

एक्टर ने माना कि उन्हें चिंता थी कि ऑडियंस को तुरंत पता चल जाएगा कि वह असल में एक बुज़ुर्ग आदमी नहीं हैं क्योंकि कैमरे पर विग नकली लग रही थी।

एक बड़े फैसले ने सब कुछ बदल दिया

हर दिन घंटों मेकअप में बिताने और लंबी शूटिंग के दौरान पसीने से भीगे विग से जूझने से थककर, अमित ने आखिरकार ज़िंदगी बदलने वाला फैसला किया। घर पर किसी को बताए बिना, वह एक सैलून गए और अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लिया।

एक्टर के मुताबिक, इस कदम से कैरेक्टर की असलियत तुरंत बढ़ गई। जब दर्शकों ने उन्हें नैचुरली गंजे देखा, तो उन्हें पूरा यकीन होने लगा कि वह सच में एक बुज़ुर्ग आदमी का रोल कर रहे हैं। 283 बार सिर मुंडवाया

शो के पहले दो सालों में, चंपकलाल ने टोपी नहीं पहनी थी, जिसका मतलब था कि अमित को लगातार गंजा लुक बनाए रखना पड़ता था। एक्टर ने बताया कि वह हर दूसरे दिन अपना सिर मुंडवाते थे और अंदाज़ा है कि उस दौरान उन्होंने लगभग 283 बार यह प्रोसेस करवाया।

हालांकि यह रूटीन थकाने वाला था, लेकिन डेडिकेशन काम आया। दर्शकों ने इस किरदार को पूरे दिल से अपनाया, जिससे बापूजी भारतीय टेलीविज़न पर सबसे पसंदीदा लोगों में से एक बन गए।

लोगों को लगा कि वह असल में बूढ़े हैं

अमित भट्ट के सफ़र की सबसे दिलचस्प बातों में से एक यह है कि जब उन्होंने चंपकलाल का किरदार निभाना शुरू किया, तब उनकी उम्र सिर्फ़ 35 साल के आसपास थी, जो उनसे बहुत बड़े किरदार थे।

परफ़ॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि अमित से काफ़ी बड़े लोग भी उनके पास आते, उनके पैर छूते और उन्हें इज़्ज़त से “बापूजी” कहकर बुलाते।

उन्होंने याद करते हुए कहा, “पहले तो यह अजीब लगा। मैं उनसे कहता था कि ऐसा न करें क्योंकि मैं असल में कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह किरदार के लिए उनका प्यार और इज़्ज़त थी।”

थिएटर के अनुभव ने उन्हें रोल में माहिर होने में मदद की

टेलीविज़न में आने से पहले, अमित ने लगभग 15 साल थिएटर में काम किया। उस दौरान, उन्होंने कई एज ग्रुप के किरदार निभाए, जिसमें 20s, 30s, 40s और 60s के पुरुषों के रोल शामिल थे।

जब उन्हें चंपकलाल का रोल ऑफर हुआ तो वह अनुभव बहुत कीमती साबित हुआ। नर्वस होने के बजाय, उन्होंने किरदार को रिलेटेबल और ऑथेंटिक बनाने पर ध्यान दिया।

एक्टर ने कहा कि उन्होंने लगातार नए आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया, दूसरों के सुझाव माने और हर दिन कड़ी मेहनत की ताकि ऑडियंस रोल से कनेक्ट हो सके।

एक ऐसा किरदार जो घर-घर में मशहूर हो गया

शो के लॉन्च के छह महीने के अंदर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे देश में ज़बरदस्त पॉपुलर होने लगा। जैसे-जैसे शो का फैनबेस बढ़ा, वैसे-वैसे बापूजी के लिए प्यार भी बढ़ता गया।

जो रोल एक चैलेंजिंग रोल के तौर पर शुरू हुआ था, उसने आखिरकार अमित भट्ट को इंडियन टेलीविज़न पर सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बना दिया, जिससे यह साबित हुआ कि डेडिकेशन, सब्र और पैशन किसी कैरेक्टर को कल्चरल आइकॉन में बदल सकता है।