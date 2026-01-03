Abhishek Banerjee: टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, कहा- ज्ञानेश कुमार जादूगर, वोटर गायब कर रहे

अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सांसदों की तुलना ‘सांप’ से की

Abhishek Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तंज कसते हुए ‘वैनिश कुमार’ कहा और बीजेपी सांसदों की तुलना ‘सांप’ से की। अभिषेक ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप ज्ञानेश कुमार को जानते हैं? वे जादूगर हैं। जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट से गायब कर देते हैं और मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा देते हैं। इसलिए अब उनका नाम ‘वैनिश कुमार’ हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी आबर जितबे बांग्ला अभियान के तहत 19 दिनों में 26 रैलियां कर रहे हैं। यह रैली 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक चुनावी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।

बीजेपी सांसद और सांप एक जैसे

बीजेपी पर हमला बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी सांसद और सांप एक जैसे हैं। अगर आप अपने घर के पीछे एक-दो सांप पाल लें, तो भी सांप, सांप ही रहेगा। आप उसे दूध पिलाइए, केला खिलाइए, लेकिन वह एक दिन डसेगा ही। अभिषेक बनर्जी ने कहा, योजनाओं, खासकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना को कमजोर करना चाहती है। अगर भाजपा को अब जवाब नहीं दिया गया, तो भविष्य में लोगों के वोट देने के अधिकार पर भी हमला हो सकता है।

बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही भाजपा

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौतें हुई हैं। जो सरकार अपने लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं दे पा रही है, क्या वह आपको सिर पर छत देने का वादा पूरा कर पाएगी? जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रहीं, तो बड़े-बड़े दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं?

