Kalyan Banerjee: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का यू-टर्न, बोले- अभिषेक मेरे बेटे जैसा, गलतियों को माफ करना पिता का काम

पहले कहा था, ममता मुझे चुनें या अभिषेक को

Kalyan Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, अभिषेक मेरे बेटे जैसा है और बेटे की सभी गलतियों को माफ करना पिता का काम होता है। इससे पहले उन्होंने 11 जून को कहा था कि ममता बनर्जी को मुझे या अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा।

कल्याण ने कहा था अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता

दरअसल, गुरुवार को अभिषेक ने फर्जी साइन मामले में अपने अपना वकील बदल लिया था। पहले कल्याण इस केस में अभिषेक के वकील थे। इसके बाद कल्याण ने कहा था कि अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। वे बहुत अहंकारी हैं। इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है।

कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा

इसके बाद शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा।

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, बीजेपी और पुलिस हमें परेशान कर रही

कल्याण बनर्जी ने टीएमसी में हो रही टूट पर कहा कि बागियों को बीजेपी की शरण में ही जाना होगा। उन्होंने कहा कि यह सब एक चाल है। ये लोग अपने क्षेत्रों के विकास का बहाना बनाते हैं, लेकिन जो लोग अपने क्षेत्र में जा तक नहीं सकते, वे क्या काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है।

मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद भी पिछले एक महीने में क्या विकास हुआ है? बीजेपी और पुलिस हमें परेशान कर रही है। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी और कांग्रेस के आपस में विलय (मर्जर) की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम कांग्रेस के साथ कोई विलय नहीं कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : IMA Dehradun: पहली बार नौ महिला सैन्य अधिकारी बनीं इंडियन आर्मी का हिस्सा