PM Narendra Modi: घुसपैठियों को वोटर बना रही टीएमसी, आबादी का संतुलन बिगड़ रहा: पीएम मोदी

कहा- भाजपा की सरकार बनते ही घुसैपठियों पर एक्शन लिया जाएगा, पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी

PM Narendra Modi, (आज समाज), कोलकाता/गुवाहाटी: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही हैं, जिस कारण बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। गरीबों का हक छीना जा रहा है। आज बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पीएम ने कहा, भाजपा सरकार बनते ही घुसैपठियों पर एक्शन लिया जाएगा। पीएम मोदी शनिवार को मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात और उसके बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी बात की। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। आयुष्मान भारत योजना पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।

नफरत की राजनीति करने वालों से पूर्वी भारत को मुक्त किया

हमारा देश 2047 तक विकसित होने पर काम कर रहा है। इसलिए लिए पूर्वी भारत का विकास होना जरूरी है। पूर्वी भारत को दशकों तक नफरत करने वालों ने जकड़ रखा था। भाजपा ने नफरत की राजनीति करने वालों से पूर्वी भारत को मुक्त किया है। पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास भाजपा के नाम है। उनका विश्वास भाजपा के साथ है।

मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी

कुछ दिन पहले बिहार में बीजेपी-एनडीए की सरकार बनी है। यानी बंगाल की हर दिशा में बीजेपी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल की बारी है। इसलिए बिहार चुनाव की जीत के बाद मैंने कहा था- मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। बीजेपी ये काम करके रहेगी।

स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बेटियां सुरक्षित नहीं

बंगाल के युवा साथियों, माता-बहनों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बेटियां सुरक्षित नहीं। निर्ममता ऐसी की बेटियों की सुनवाई नहीं होगी। पीड़ितों को बात-बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। इसे बदलना होगा। ये काम कौन करेगा- ये काम आपका एक वोट करेगा।

टीएमसी के चहेतों के खातों भेजा गया बाढ़ राहत का पैसा

मैं मालदा की बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। टीएमसी के चहेतों के खातों में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। जो इसके हकदार नहीं थे, उन्हें लाखों रुपए दिया गया। जिन पर संकट आया उन्हें कुछ नहीं मिला। भाजपा की सरकार बनते ही, टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामें बंद किए जाएंगे।

