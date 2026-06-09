TMC Crisis Update: टीएमसी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया

गत दिवस 28 में से 20 सांसदों ने सांसद काकोली घोष को चुना था चीफ व्हिप

TMC Crisis Update, (आज समाज), नई दिल्ली/कोलकाता: टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। इस संबंध में ममता ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। पत्र में कल्याण बनर्जी को तत्काल प्रभाव से चीफ व्हिप नियुक्त करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक भी अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट के नेता ऋतब्रत हैं।

टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के समर्थन में

इससे पहले गत दिवस टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 ने एक दिन पहले बगावत के बाद ममता का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इन लोगों ने सांसद काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप चुना था। खुद काकोली घोष ने बागी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सिटिंग मांगी थी।

क्या होता है चीफ व्हिप का पद

चीफ व्हिप किसी राजनीतिक दल का सीनियर नेता होता है, जो संसद या विधानसभा में पार्टी के सांसदों/विधायकों के बीच अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की रणनीति लागू कराने की जिम्मेदारी संभालता है। अगर कोई आदेश नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

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