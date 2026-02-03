Tip Tip Barsa Paani Shooting Story: तेज बुखार में भीगती रहीं एक्ट्रेस, ठंडे पानी में शूट हुआ ये 32 साल पुराना सुपरहिट गाना

Tip Tip Barsa Paani Shooting Story: बॉलीवुड में, ग्लैमर अक्सर अनगिनत कुर्बानियों को छिपाता है। एक्टर अक्सर गानों को स्क्रीन पर परफेक्ट दिखाने के लिए अपनी फिजिकल लिमिट्स को पार कर जाते हैं—लेकिन कभी-कभी, इसकी कीमत किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता।

ऐसी ही एक कहानी 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा के मशहूर बारिश वाले गाने टिप टिप बरसा पानी के पीछे छिपी है। तीन दशक से ज़्यादा समय बाद भी, यह गाना हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर और सेंसुअल गानों में से एक है। लेकिन इसकी शूटिंग बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थी।

रवीना टंडन ने तेज़ बुखार में गाना शूट किया



इस गाने में रवीना टंडन अक्षय कुमार के साथ थीं, और यह एक कल्चरल घटना बन गई। हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि शूटिंग के दौरान रवीना को तेज़ बुखार था।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खराब सेहत के बावजूद, एक्ट्रेस ने बिना किसी शिकायत के शूटिंग जारी रखी—एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वह बार-बार बर्फीले पानी में भीगती रहीं।

मुश्किल लोकेशन ने हालत और खराब कर दी

जिस चीज़ ने मामले को और भी दर्दनाक बना दिया, वह थी शूटिंग की लोकेशन। खबर है कि यह गाना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शूट किया गया था, जहाँ फर्श पत्थरों, गंदगी और ऊबड़-खाबड़ सतहों से ढका हुआ था। नंगे पैर परफॉर्म करना, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर डांस करना और बार-बार ठंडे पानी में भीगना उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। हर रीटेक से उनकी हालत और खराब होती गई।

ब्लॉकबस्टर गाने के बाद हॉस्पिटल बेड पर

बुखार में लगातार ठंडे पानी के संपर्क में रहने से रवीना टंडन की तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी। शूटिंग के बाद, उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि खबर है कि उन्हें कई दिनों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना पड़ा।

मज़े की बात यह है कि जहाँ दर्शक उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से मंत्रमुग्ध थे, वहीं एक्ट्रेस चुपचाप कैमरे के बाहर थकान और बीमारी से जूझ रही थीं।

एक गाना जो इतिहास बन गया

इसके पीछे के दर्द के बावजूद, टिप टिप बरसा पानी ने लेजेंडरी स्टेटस हासिल किया। यह गाना आज भी अपनी कोरियोग्राफी, म्यूज़िक और रवीना की यादगार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है—और इसे अक्सर बॉलीवुड के इतिहास के सबसे मशहूर बारिश वाले गानों में से एक माना जाता है।

सालों बाद भी, इसके बनने के पीछे की कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा के कुछ सबसे खूबसूरत पल बहुत बड़े निजी त्याग से पैदा होते हैं।

जो चीज़ स्क्रीन पर आसान लगती है, उसकी अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। टिप टिप बरसा पानी के दौरान रवीना टंडन का डेडिकेशन यह साबित करता है कि यह गाना सिर्फ़ हिट ही नहीं हुआ—यह अमर हो गया।