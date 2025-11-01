Time 100 Summit: स्मृति ईरानी ने न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में किया भारत का प्रतिनिधित्व

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहल ‘स्पार्क’ पर की बात

New York Time 100 Summit, (आज समाज), न्यूयॉर्क: भरतीय टेलीविजन की मशहूर हस्ती और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुकीं स्मृति ईरानी ने अपनी पहल ‘स्पार्क द 100K कलेक्टिव’ (Spark the 100K Collective) को दुनिया के सामने पेश किया है।

आत्मनिर्भर बनाने के तौर तरीकों से दुनिया को रुबरू करवाया

दरअसल, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम 100 समिट (Time 100 Summit) आयोजित की गई जिसमें स्मृति ईरानी ने भारत का प्रतिनिधित्व कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तौर तरीकों से दुनिया को रुबरू करवाया। टाइम100 मंच पर स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में इस पहल पर चर्चा की।

इंस्टाग्राम पर शेयर की कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। स्मृति ईरानी (Smriti Irani) द्वारा देश में कुछ माह पहले शुरू की गई पहल ‘स्पार्क द 100के कलेक्टिव’ का मकसद भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह एक बड़ा अभियान है और इसका लक्ष्य भारत के 300 शहरों में एक लाख महिलाओं को सशक्त यानी आत्मनिर्भर बनाना है।

यह है ‘स्पार्क द 100के कलेक्टिव’ का उद्देश्य

‘स्पार्क द 100के कलेक्टिव’ अभियान का मकसद न केवल कौशल विकास पर फोकस रखना है, बल्कि महिलाओं को अपने छोटे-छोटे कारोबार शुरू करने व उन्हें बढ़ाने में उनकी मदद करना भी है। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले ‘स्पार्क द 100के कलेक्टिव’ के तहत एक कार्यक्रम करवाया गया, जिसे बड़ी कामयाबी मिली।

छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है पहल : स्मृति

टाइम 100 मंच पर अपने संबोधन में स्मृति ईरानी कहा कि यह पहल छह प्रमुख स्तंभों- कौशल विकास, सहयोग नेटवर्क, संसाधन उपलब्धता, सामाजिक नेतृत्व, वित्तीय सशक्तिकरण और प्रशिक्षण पर आधारित है।

