Challans for violating traffic rules : यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 स्कूली वाहनों के किए चालान

Sandeep Singh
Tickets were issued to 20 school vehicles for violating traffic rules.
स्कूली बसों की जांच करती यातायात पुलिस।
Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देशानुसार जिला भर में पुलिस की ओर से विशेष रुप से स्कूली वेन व बसों को चेक का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत वीरवार को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 20 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। जिनमें 19 स्कूली बस व वैन का चालान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाई गई इस मुहिम के तहत जिला के यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक ताराचंद की टीम सहित सभी थाना प्रभारियों की विभिन्न टीमों ने स्कूल बसों की जाँच के दौरान बसों में स्थापित किए गए फस्र्ट एड बॉक्स, कैमरे व अग्निशामक यंत्रो को चेक किया। पुलिस टीमों ने बस चालकों को हिदायत देते हुए कहा कि सडक़ पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, क्षमता से अधिक स्कूली छात्र ना बैठाए तथा बस चलाते समय किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन भी न करें। क्योंकि ऐसा करने से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं

वाहन को मोडऩे से पहले इशारा करना चाहिए और निर्धारित गति सीमा में ही अपने वाहन को चलाना चाहिए

यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक ताराचंद ने स्कूली बस चालकों को बताया कि उनके द्वारा बस को सडक़ पर हमेशा बाई लाईन में ही चलाया जाना चाहिए और बच्चों को बिठाने या छोडऩे के लिए सही तरीके से साईड पर रुकना चाहिए। उन्होंने स्कूल बस चालकों से कहा कि सभी को सडक़ पर चलते समय यातायात नियमों की पालना, अपने वाहन को हमेशा सफेद लाइन से नीचे खड़ा करना, बसों में निर्धारित बच्चे बिठाना ही सुनिश्चित करें। वाहन को मोडऩे से पहले इशारा करना चाहिए और निर्धारित गति सीमा में ही अपने वाहन को चलाना चाहिए।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है इसलिए उनकी जिंदगी से किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर स्कूली बसों के अंदर फस्र्ट एड बॉक्स कैमरे व अग्निशामक यंत्र नहीं पाए गए और क्षमता से अधिक स्कूली छात्र बैठाए तो उनके खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

