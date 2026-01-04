Republic Day Parade 2026 Ticket: कल से मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड-2026 के टिकट

20 से 100 रुपए टिकट की कीमत

Republic Day Parade 2026 Ticket, (आज समाज), नई दिल्ली: कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री कल से होगी। बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी। टिकट रोज सुबह 9 बजे से तब तक खरीदे जा सकते हैं जब तक आवंटित कोटा खत्म नहीं हो जाता। टिकटों की कीमत 20 से 100 रुपए है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी।

पहली बार रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में होंगे शामिल

इधर, कर्तव्य पथ पर पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल हैं।

यहां पर मिलेंगे टिकट

आॅनलाइन टिकट के अलावा परेड के आॅफलाइन टिकट भी 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक छह काउंटर पर मिलेंगे। ये काउंटर सेना भवन (गेट नंबर 5 के पास), शास्त्री भवन (गेट नंबर 3 के पास), जंतर मंतर (मुख्य गेट), संसद भवन (रिसेप्शन), राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास) और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास) बनाए गए हैं।

टिकट के लिए जरूरी दस्तावेज

इसके अलावा, आॅफलाइन काउंटरों पर मूल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार से जारी आईडी कार्ड दिखाने पर आॅफलाइन टिकट उपलब्ध होंगे। तीनों कार्यक्रमों में सेम फोटो आईडी दिखानी होगी।

