Ticket Book During festivals : जाने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा

By
Rohit kalra
-
0
39
Ticket Book During festivals : जाने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा
Ticket Book During festivals : जाने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा

Ticket Book During festivals(आज समाज) : देश में हर दिन लगभग 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। त्योहारों के समय यह भीड़ और बढ़ जाती है। खासकर दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर, कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग महीनों पहले टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी, कितनी भी कोशिश करने पर भी टिकट नहीं मिलता। ऐसे में तत्काल टिकट बुकिंग सबसे आसान ऑप्शन लगता है।

भारतीय रेलवे ने हाल ही में तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। अगर आप दिवाली या छठ के दौरान ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।

एसी और स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का समय अलग

तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक किए जाते हैं। हालांकि, एसी और स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का समय अलग-अलग होता है। एसी कोच के लिए बुकिंग सुबह 10:00 बजे शुरू होती है, जबकि स्लीपर क्लास कोच के लिए बुकिंग सुबह 11:00 बजे शुरू होती है। ध्यान दें कि तत्काल कोटा सीमित होता है और टिकट मिनटों में बिक जाते हैं। अगर आप बुकिंग का समय चूक जाते हैं, तो कन्फर्म सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है।

1 अक्टूबर 2025 से, IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक और वेरिफिकेशन ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा, रेलवे का एक और नया नियम लागू किया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित OTP वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी।

इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के दौरान, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और जब तक आप इसे नहीं भरते, तब तक आपकी टिकट बुकिंग पूरी नहीं होगी। यह नियम ऑनलाइन बुकिंग, रेलवे काउंटर और अधिकृत एजेंटों पर लागू होता है।

अधिकृत एजेंटों पर कुछ पाबंदियां 

त्योहारों के दौरान आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए, रेलवे ने शुरुआती समय में अधिकृत एजेंटों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। एजेंट सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे के बीच एसी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए, यह पाबंदी सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक लागू होगी। इससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने का ज़्यादा मौका मिलेगा।

तत्काल टिकट बुक करने का आसान तरीका

  • सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या ऐप में लॉग इन करें।
  • यात्रा की तारीख, स्टेशन और क्लास चुनें। कोटा ऑप्शन में “तत्काल” चुनें।
  • ट्रेन और क्लास चुनें और “अभी बुक करें” पर क्लिक करें।
  • यात्री का नाम, उम्र और अन्य जानकारी भरें।
  • अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP डालें।
  • भुगतान करें और टिकट कन्फर्म करें।
  • डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि जैसे कई पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं।

यह भी पढ़ें : Train Ticket New Rules : अब टिकट बुकिंग करने के लिए देना होगा OTP, नए नियम लागू