Ambala Railway Division Ticket Agent: अंबाला रेल मंडल के 62 स्टेशनों पर होगी टिकट एजेंटों की भर्ती

Ambala Railway Division Ticket Agent: अंबाला रेल मंडल के 62 स्टेशनों पर होगी टिकट एजेंटों की भर्ती

प्रक्रिया शुरू, तीन साल तक का होगा कॉन्ट्रैक्ट
Ambala Railway Division Ticket Agent, (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे विभाग ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। अंबाला रेल मंडल के अधीन आने वाले 62 रेलवे स्टेशनों पर टिकट एजेंटों की भर्ती की जाएगी। टिकट एजेंट की भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। नियुक्ति 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। इन एजेंटों को प्रत्येक टिकट पर निर्धारित कमीशन के आधार पर आय प्राप्त होगी। एजेंटों को संबंधित स्टेशन मास्टर या स्टेशन प्रबंधक के अधीन कार्य करना होगा।

छोटे रेलवे स्टेशनों पर टिकट बिक्री को बढ़ाना लक्ष्य

अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम (डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर) नवीन कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे रेलवे स्टेशनों पर टिकट बिक्री को बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इन टिकट बुकिंग एजेंटों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

हरियाणा के 42 स्टेशनों पर होगी भर्ती

रेल मंडल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कुल 62 पदों को भरने की योजना है। इनमें 42 स्टेशन हरियाणा राज्य के हैं, जबकि 13 स्टेशन हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन सभी स्थानों पर स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

यात्रियों को रेल सेवाओं की भी जानकारी देंगे टिकट एजेंट

अंबाला रेल मंडल के अधीन आने वाले जिन रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें कलानौर, रायपुर हरियाणा, केसरी, डुडियाल, दयालपुर, बराड़ा, अमरगढ़ और यमुनानगर वर्कशॉप सहित कई छोटे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर अब टिकट एजेंट नियुक्त किए जाएंगे, जो यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने के साथ-साथ रेल सेवाओं की जानकारी भी देंगे।

स्थानीय युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि यह एजेंट तीन वर्षों के लिए कार्य करेंगे। इसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रोजगार के अवसर क्षेत्र के लोगों को ही प्राप्त हों। इसके साथ ही रेलवे का लक्ष्य छोटे स्टेशनों पर टिकट बिक्री और राजस्व दोनों को बढ़ाना है।

चयन प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10वीं पास होना आवश्यक होगा। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि रेलवे की वेबसाइट और मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जारी की जाएगी।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वे रेलवे टिकटिंग प्रणाली और यात्रियों के साथ व्यवहार के तरीकों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

