ThumpPay Payments System : पेमेंट के लिए थंबपे प्रोडक्ट हुआ लॉन्च सिर्फ अंगूठे से कर सकते हैं पेमेंट

ThumpPay Payments System(आज समाज) : भारत में कई लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके UPI पेमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए क्या? ऐसे लोगों के लिए, स्टार्टअप प्रॉक्सगी ने थंबपे नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिससे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पेमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप दुकानों, पेट्रोल पंप और शोरूम में सिर्फ अपने अंगूठे से पेमेंट कर सकते हैं।

यह सिस्टम UPI के साथ आधार ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करता है। फोन, कार्ड या वॉलेट कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करने के लिए कस्टमर को बस डिवाइस पर अपना अंगूठा लगाना होगा।

अंगूठे से होगी व्यक्ति की पहचान

थंबपे से पेमेंट करने के लिए, कस्टमर को डिवाइस पर अपना अंगूठा रखना होगा, जिसे स्कैन किया जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) पहले अंगूठे से व्यक्ति की पहचान करेगा। पहचान होने के बाद, UPI सिस्टम बैंक-टू-बैंक पेमेंट पूरा कर देगा। कस्टमर को QR कोड, स्मार्टफोन या कैश की ज़रूरत नहीं होगी।

कंपनी का कहना है कि डिवाइस में फ्रॉड डिटेक्शन वाला सर्टिफाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें वेरिफिकेशन के लिए एक छोटा कैमरा भी है। हाइजीन के लिए इसमें UV सैनिटाइज़र भी है।

डिवाइस को और बेहतर बनाने के लिए, यह QR कोड और NFC पेमेंट को सपोर्ट करता है। UPI, साउंडबॉक्स और 4G भी सपोर्टेड हैं। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी भी है।

ThumbPay की कीमत

थंबपे की कीमत लगभग 2,000 रुपये है। यह बैटरी से भी चलता है, इसलिए यह बड़े शोरूम, छोटी दुकानों और यहां तक ​​कि गांव की दुकानों के लिए भी उपयोगी है।

यह सीधे आधार से लिंक बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट वाला कोई भी व्यक्ति डिवाइस पर अपना अंगूठा रखकर पेमेंट कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, डिवाइस का पायलट ट्रायल पूरा हो गया है। अब इसे UIDAI और NPCI से कम्प्लायंस चेक पास करना होगा। सिक्योरिटी अप्रूवल मिलने के बाद, प्रॉक्सगी इसे धीरे-धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेगा।