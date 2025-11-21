Kaithal Accident News : कैथल जिले में अलग-अलग दो सड़क हादसों में तीन की मौत, दो घायल, परिवारों में पसरा मातम

By
Anurekha Lambra
-
0
66
Kaithal Accident News : कैथल जिले में अलग-अलग दो सड़क हादसों में तीन की मौत, दो घायल, परिवारों में पसरा मातम
Kaithal Accident News : कैथल जिले में अलग-अलग दो सड़क हादसों में तीन की मौत, दो घायल, परिवारों में पसरा मातम

Kaithal Accident News,(आज समाज), कैथल : हरियाणा के कैथल जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते है मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना शाल जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिया नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया, वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दोनों हादसों में मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

जानकारी मुताबिक पहला हादसा गांव जठेड़ी के पास हुआ, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने से हुई भीषण टक्कर में पवन कुमार (55 वर्षीय) और लविश (19 वर्षीय) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं दूसरा हादसा पिलानी के नजदीक हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों हादसों में मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

जल्द ही शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे

इस संबंध में जांच अधिकारी रणदीप सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते पुलिस टीमें मौके पर पहुँच गई थी और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाए, जहाँ शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस उक्त दोनों घटनाओं के लेकर गहनता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें: Amit Shah: एसआईआर में बाधा डाल कर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे कुछ दल