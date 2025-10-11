Amritsar Crime News : 8 पिस्तौल समेत तीन तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर में सरहद पार से हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, जब्त किए गए हथियार पंजाब में अपराधियों और गैंगस्टरों को सप्लाई किए जाने थ

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान से जुड़े सरहद पार हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए उसके तीन सदस्यों को आठ आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महेश उर्फ आशू मसीह और अंग्रेज सिंह (दोनों निवासी गांव माड़ी मेघा, जिला तरन तारन) तथा अर्शदीप सिंह (निवासी भिखीविंड, तरन तारन) के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में तीन 9 एमएम पिस्तौल और पाँच .30 बोर पिस्तौल (मैगजीन सहित) शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनका हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका उपयोग वे हथियारों की खेप पहुंचाने में कर रहे थे।

खूफिया सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर को यह खुफिया सूचना मिली थी कि भारत-पाकिस्तान सीमा से गैरकानूनी हथियारों की एक बड़ी खेप ड्रोन के जरिए गांव माड़ी कांबोके (थाना खालड़ा, जिला तरनतारन) के क्षेत्र में गिराई गई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआई अमृतसर की पुलिस टीम ने गाँव भूसे (अमृतसर ग्रामीण) के पास तीनों आरोपियों को घेरकर अवैध हथियारों की खेप समेत गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें वे अमृतसर के घरिंडा इलाके में किसी व्यक्ति को सौंपने जा रहे थे।

आरोपियों पर पहले भी दर्ज हैं आपराधिक केस

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों महेश उर्फ आशू मसीह और अंग्रेज सिंह पर पहले भी थाना एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उनके पास से पहले भी पांच पिस्तौल बरामद की गई थीं। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूरे नेटवर्क और इसके विदेशी संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

