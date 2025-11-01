Bathinda Crime News : बठिंडा में एसएफजे के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार

आरोपियों से चार मोबाइल फोन और एक डोंगल डिवाइस बरामद, स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखते थे आरोपी

Bathinda Crime News (आज समाज), बठिंडा : काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने बठिंडा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में पाबंदीशुदा संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गांव भिसियाणा और मानांवाला के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने में शामिल थे।

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नवजोत सिंह उर्फ जोता (24) और गुरप्रीत सिंह (26) — दोनों निवासी कालीयावाला, फिरोजपुर — तथा हरजिंदर सिंह, निवासी मानांवाला, बठिंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और एक डोंगल डिवाइस बरामद की है।

भारत में प्रतिबंधित है एसएफजे

सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) न्यूयॉर्क स्थित संगठन है, जिसे इसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के समर्थन प्राप्त हैं, और भारत सरकार ने इसे गैर-कानूनी संगठन घोषित किया हुआ है। जांच के अनुसार, 19-20 अक्टूबर 2025 की रात गांव मानांवाला के एक स्कूल और 26-27 अक्टूबर 2025 की रात गांव भिसियाणा के पीएम केंद्रीय विद्यालय की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे।

सामाजिक सौहार्द भंग करने का आरोप

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने समाज में अशांति फैलाने और देशविरोधी भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से ये नारे लिखे थे। उन्होंने कहा कि सबूतों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इन गतिविधियों के लिए उन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी देशविरोधी गतिविधि को अंजाम न दिया जा सके। काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा और बठिंडा पुलिस ने मिलकर आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक ढंग से जांच की।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बठिंडा अमनीत कौंडल ने बताया कि तकनीकी जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने गांव भिसियाणा स्थित पीएम केंद्रीय विद्यालय की दीवारों पर नारे लिखने वाले दोनों मुख्य आरोपियों नवजोत उर्फ जोता और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि आगे की जांच के बाद काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा की टीमों ने तीसरे आरोपी हरजिंदर सिंह, जिसने गांव मानांवाला के स्कूल की दीवारों पर नारे लिखे थे, को भी गिरफ्तार कर लिया। एएसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने विदेश में बसे व्यक्ति पवनप्रीत सिंह उर्फ दीप चाहल, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी सहयोगी है, के निर्देश पर पैसे के बदले दीवारों पर नारे लिखे थे।

