Delhi Crime News : दिल्ली में अवैध संबंध में गई तीन की जान

मृतकों में महिला, उसका प्रेमी और गर्भ में पल रहा बच्चा शामिल

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : त्योहारी सीजन के बीच मध्य दिल्ली में अपराध की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। दरअसल नबी करीम इलाके में अपने पति और बच्चों के साथ मायके आई महिला पर उसके प्रेमी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला शालिनी (22) प्रेमी शैलेंद्र उर्फ आशु (32) और महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आशु को लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और एफएसएल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने रविवार को लेडी हार्डिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए।

जांच के दौरान यह बात आई सामने

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों के बयान दर्ज किए तो पता चला कि महिला शालिनी कभी अपने पति को कभी प्रेमी के साथ रह रही थी। बयानों के बाद पुलिस को पता चला कि पति से झगड़ा होने के बाद शालिनी ने अपने पड़ोस में रहने वाले आशु के साथ पंजाब में लिवइन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। दोनों करीब आठ माह एक साथ रहे। बाद में आशु से अनबन होने पर शालिनी दो माह पूर्व दोबारा अपने पति आकाश के पास आ गई थी।

इस बात से आशु खफा था। उसका दावा था कि शालिनी की गर्भ में पल रहा बच्चा उसका ही था। शनिवार को उसने इसी वजह से हमला किया। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि नबी करीम थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शालिनी और आशु के परिवार से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

कुछ दिन बाद ही होनी थी डिलीवरी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि शालिनी पूरे 9 माह की गर्भवती थी। इसी माह उसकी डिलीवरी होने वाली थी। हमले के दौरान शालिनी के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की भी मौत हो गई। मां शीला कहना था दो नहीं तीन हत्याएं हुई हैं। आशु ने शलिनी के अलावा उसकी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार दिया है।

पति की हालत गंभीर

पत्नी पर हमला होते देखकर पति आकाश (23) उसे बचाने आया तो आशु ने उसकी कमर में भी चाकू घोंप दिया। घायल होने के बावजूद आकाश ने आरोपी आशु को काबू कर लिया। बाद में उसका चाकू छीनकर आकाश ने आशु पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। तीनों लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़े। शालिनी का भाई रोहित अपनी बहन शालिनी और जीजा आकाश को लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचा, जहां शालिनी को मृत घोषित कर दिया गया। आकाश की हालत नाजुक होने पर उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है।

