Road Accident Death: हिसार से सालासर गए जीजा-साला समेत तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत

हिसार-जयपुर नेशनल हाईवे पर चुरू के पास हुआ हादसा, हाथ में ध्वजा लेकर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे सालासर

Road Accident Death, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार के 3 लोगों की राजस्थान में सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों युवक हाथ में ध्वजा लेकर पैदल सालासर स्थित बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रविवार सुबह करीब 7 बजे अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी। हादसा हिसार-जयपुर नेशनल हाईवे पर चुरू के पास होटल पैराडाइज के पास हुआ।

मरने वालों की पहचान प्रीतम सिंह (34), सुरेंद्र ढांड़ा (32) और हांसी निवासी मनजीत जाट (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने मरने वाले तीनों युवकों के परिजनों को सूचना दे दी है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

2 अक्टूबर को गांव न्यौली कला से शुरू की थी यात्रा

मृतकों के परिजनों के ने बताया कि आदमपुर के न्यौली कला से तीनों युवक 2 अक्टूबर की सुबह 4 बजे रवाना हुए थे। पैदल यात्रा के लिए उन्होंने एक बाइक भी साथ रखी थी। हादसे के समय तीनों सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, जबकि अन्य दो साथी सामान से लदी बाइक पर आगे निकल गए थे। हादसे के एक घंटे बाद जब वे घटना स्थल पर ढूंढते हुए पहुंचे, तभी उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद वे सीधे अस्पताल पहुंचे और इनके परिजनों को सूचना दी।

सुरेंद्र और मनजीत आपस में रिश्तेदार

सुरेंद्र और मनजीत आपस में रिश्तेदार हैं। मनजीत सुरेंद्र का बहनोई लगता था। हादसे के बाद परिवारों में गम का माहौल है। मृतक के परिजन चूरू के डीबी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रीतम हिसार में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। सुरेंद्र हिसार में ही एक प्राइवेट एकेडमी में कर्मचारी था। वहीं मनजीत खेती-किसानी से जीवन यापन कर रहा था।

दो युवक घायल

हादसे में चूरू के गांव लंबोर छिपियान निवासी प्रशांत (19) और रतनपुरा निवासी विकास (36) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आने से चूरू के डीबी हॉस्पिटल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैदल यात्रियों को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया, जिसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।