Madhya Pradesh Breaking, (आज समाज), छतरपुर : मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक होटल का खाना खाने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाए गए। वहीं उक्त मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आते ही कथित विषाक्त भोजन को जांच के लिए भेज दिया है। वहीं उक्त मामले पर छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि खजुराहो से दूषित भोजन के सेवन करने से बीमार हुए आठ लोगों को सोमवार रात यहां भर्ती कराया गया था।

दूषित भोजन खाने से तीन की इलाज के दौरान मौत

जानकारी मुताबिक मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित एक होटल में कथित तौर पर दूषित भोजन खाने से तीन कर्मचारियों की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई, जबकि पांच अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय गौतम रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद आठ कर्मचारी सोमवार रात अचानक तबियत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए पहले खजुराहो के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें ग्वालियर स्थित मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत हो गई।

तत्काल 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर

मृतकों की पहचान प्रागीलाल कुशवाहा, गिरिजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा के रूप में हुई। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए तत्काल 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है। ग्वालियर शासकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं चिकित्सक डॉ. एमएल माहौर ने जानकारी देते हुए बताया कि छतरपुर से आठ मरीज ग्वालियर आए थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई और पांच का अभी इलाज चल रहा है, जिनमें से तीन आईसीयू में एवं दो वेंटीलेटर पर हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सभी विषाक्त भोजन के शिकार हुए हैं।

