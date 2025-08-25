Manimahesh Yatra : मणिमहेश यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी, तीन की मौत

तीनों श्रद्धालु पंजाब से संबंधित, दो पठानकोट व एक गुरदासपुर का

Manimahesh Yatra (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने की घटनाएं लगातार जारी हैं। इस दौरान सरकार ने बाहरी पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का रुख करें और जान को जोखिम में न डालें। वहीं प्रदेश में मणिमहेश यात्रा जारी है और दूसरे प्रदेशों से श्रद्धालू भी लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीती रात एक हादसा होने से तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये तीनों पंजाब से संबंधित है। तीन श्रद्धालुओं की मौत आॅक्सीजन की कमी के चलते हुई बताई गई है।

दो की मौत रविवार रात और एक की सोमवार सुबह हुई

स्थानीय प्रशासन ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि मणिमहेश में बीती रात में दो और आज सुबह एक श्रद्धालु की मौत हो गई। तीनों श्रद्धालुओं की जान मणिमहेश यात्रा के दौरान आॅक्सीजन की कमी से गई है। इनके शव पोस्टमॉर्टम के लिए भरमौर लाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान पंजाब के पठानकोट के अमन (18), रोहित (18) और गुरुदासपुर के अनमोल (26) के तौर पर हुई है। अमन और रोहित के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद भरमौर में पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

प्रशासन ने यात्रा पर लगाई अस्थाई रोक

खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते स्थानीय प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसडीएम भरमौर ने बताया कि पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए जब सुरक्षित होगा यात्रा को शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर फंसे श्रद्धालुओं की पूरी सहायता कर रहा है।

