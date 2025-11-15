Amritsar Crime News : दो पिस्तौल सहित आपराधिक गैंग के तीन गुर्गे काबू

गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्मेनिया आधारित वांछित गैंगस्टर राजा हारूवाल के निदेर्शों पर कर रहे थे काम

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट के साथ संयुक्त अभियान के दौरान तीन गुर्गों को गिरफ्तार करके एक गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इनके कब्जे से दो मैगजीन और 15 जिंदा कारतूसों सहित दो .30 बोर स्टार-मार्क पिस्तौल बरामद की गई हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान यूसुफ मसीह उर्फ एमपी निवासी धर्मकोट बग्गा, बटाला; सैमुअल मसीह उर्फ अंकित उर्फ अंकी निवासी पिंडा रोडी, बटाला; और साहिबजीत सिंह उर्फ साभी निवासी हरूवाल, बटाला के रूप में हुई है। दो हथियार बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है।

शुरुआती पूछताछ में हुआ यह खुलासा

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी आर्मेनिया में स्थित वांछित गैंगस्टर राजा हारूवाल के निदेर्शों पर काम कर रहे थे, जिसने बरामद हथियारों की डिलीवरी का प्रबंध किया था। उन्होंने कहा कि यह मॉड्यूल हथियारों और पैसों के लेन-देन के अलावा कई व्यक्तियों की रेकी कर जबरन वसूली की योजना भी बना रहा था। डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए इनके संबंधों की गहराई से जांच की जा रही है।

इस तरह मिली पुलिस को कामयाबी

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने बटाला क्षेत्र से आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एआइजी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ बटाला, गुरदासपुर और अमृतसर में अपहरण, हत्या के प्रयास तथा अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं।

