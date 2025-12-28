India Economy : तीन बड़ी कंपनियां भारत में करेंगी 67.5 अरब डॉलर का निवेश

अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के निवेश से मिलेगी भारतीय जीडीपी के विकास को रफ्तार, भारत जल्द बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

India Economy (आज समाज), बिजनेस डेस्क : आने वाले पांच साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम साबित होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय सरकार विश्व के कई प्रमुख देशों के साथ व्यापार समझौतों के माध्यम से आने वाले पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का प्रयास कर रही है। वहीं भारत की उभरती अर्थव्यवस्था से विश्व भर की नामी कंपनियों की नजर भी भारत पर बनी हुई है।

यहां पर मिल रहे शानदार मौकों के चलते हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश की इच्छुक है। इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई केंद्रित भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करने के लिए 2030 तक 17.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अमेजन ने अगले पांच वर्षों में 35 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। गूगल भी इसी दौरान 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

विकसित देशों में निवेश से कतरा रहे निवेशक

ज्ञात रहे कि वर्तमान में निवेशक विकसित देशों में निवेश करने से कतरा रहे हैं। यही कारण है कि ताजा जारी रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए हैं कि विकसित देशों में एफडीआई में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश स्थिर रहा। एशिया, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया, साथ ही भारत में निवेशकों ने परियोजनाओं में मजबूत सक्रियता बनाए रखी है।

न्यूजीलैंड करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश

न्यूजीलैंड ने भी भारत के साथ अपने व्यापार समझौते के तहत 20 अरब डॉलर की ऐसी ही प्रतिबद्धता जताई है। इसे 2026 में लागू किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट-2025 के अनुसार, वैश्विक एफडीआई 2024 में 11 फीसदी गिरकर 1.5 लाख करोड़ डॉलर हो गया।

नवंबर में उद्योग मंत्री ने की बड़ी घोषणा

नवंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रक्रियाओं को तेज, सुगम और कुशल बनाकर अधिक निवेश आकर्षित करने के तरीकों पर भी परामर्श किया। निवेशक अनुकूल नीतियां और नियामक प्रक्रियाएं ठीक की गई हैं। निवेश पर मजबूत रिटर्न और अनुपालन संबंधी बोझ में कमी आई है। उद्योग से संबंधित छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे ये कुछ ऐसे प्रमुख उपाय हैं जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : Business News Update : बैंकिंग क्षेत्र में केंद्र सरकार करेगी बड़े बदलाव