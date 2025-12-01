Rajasthan Accident, (आज समाज), जयपुर : राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के कुंडाल गांव में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित जीप गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि जीप में 28 लोग सवार थे इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से इलाके में मातम पसर गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी।

जीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी

घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवाए। जानकारी मुताबिक सोमवार को 28 लोग जीप में सवार होकर उदयपुर के पांच बोर सायरा से कुंडाल गांव में एक शोकसभा में शामिल होने जा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे बाली तहसील के कुंडाल गांव में जीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

12 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही

बताया जा रहा है ढलान पर जीप का पीछे का पहिया अचानक निकल गया और चालक का जीप से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। जीप पलटते हुए खाई में जा गिरी, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीमें मौके पर पहुंचीं। दो एम्बुलेंस से गंभीर घायलों को बाली अस्पताल भेजा गया, जबकि कई घायलों को स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। 12 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।

ये भी पढ़ें: MP Deepender Hooda ने सदन के पहले ही दिन लगाया कॉलिंग अटेंशन मोशन, सरकार से पूछे कईं सवाल !!