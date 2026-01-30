3 Movies with Same Name: 1 नाम पर बनीं 3 फिल्में, लेकिन तीसरी ने लूटी बाज़ी, आज भी ऑडियंस के दिलों पर करती है राज

3 Movies with Same Name: एक ही नाम की 3 फिल्में: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनके टाइटल एक जैसे हैं लेकिन उनकी कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं। कभी-कभी तो थीम भी मिलती-जुलती होती हैं, फिर भी दर्शक उन्हें पसंद करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में एक ऐसा अनोखा मामला देखने को मिला है जहाँ लगभग एक ही नाम से तीन फिल्में बनीं – और जहाँ तीनों ने अपनी छाप छोड़ी, वहीं तीसरी फिल्म ने सच में दर्शकों का दिल जीत लिया और कल्ट-क्लासिक का दर्जा हासिल किया। आइए इन आइकॉनिक फिल्मों पर करीब से नज़र डालते हैं।

अमिताभ बच्चन की ‘हेरा फेरी’ (1976)

“हेरा फेरी” टाइटल वाली पहली फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब सराहा गया, जिससे यह फिल्म 1970 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुई। इस फिल्म में सायरा बानो, सुलक्षणा पंडित, श्रीराम लागू और असरानी ने भी अहम भूमिकाएँ निभाई थीं।

अक्षय कुमार की ‘हेरा फेरी’ (2000)

सालों बाद, 2000 में, फिल्म निर्माता प्रियदर्शन उसी टाइटल के साथ एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आए। “हेरा फेरी” का यह वर्शन दर्शकों के बीच तुरंत पसंदीदा बन गया।

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे, इस फिल्म को इसकी कॉमेडी, यादगार डायलॉग्स और शानदार परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया गया। स्टार कास्ट के गानों और कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को ज़बरदस्त हिट बना दिया। तब्बू, गुलशन ग्रोवर और नम्रता शिरोडकर जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

‘फिर हेरा फेरी’ (2006) — द कल्ट क्लासिक

2006 में, यह फ्रेंचाइजी एक बार फिर “फिर हेरा फेरी” के साथ लौटी, जिसे नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। उसी आइकॉनिक तिकड़ी – अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल – के साथ, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी।

यह फिल्म रिलीज़ होने के तुरंत बाद ही हिट हो गई और दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मज़ेदार सीन्स से लेकर यादगार डायलॉग्स तक, ‘फिर हेरा फेरी’ ने किसी और फिल्म की तरह लोगों का दिल जीता और अब इसे ऑफिशियली बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है।

एक अनोखा बॉलीवुड रिकॉर्ड

हालांकि तीनों फिल्में अपने समय में सफल रही थीं, लेकिन यह तीसरी किस्त थी जिसने सच में पॉप कल्चर में अपनी जगह पक्की की। आज भी, ‘फिर हेरा फेरी’ के सीन्स और गाने ट्रेंड करते रहते हैं, जो इसकी टाइमलेस अपील को साबित करता है।

