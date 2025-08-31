Three cow smugglers arrested : सोहना रोड पर गायों के तीन तस्कर काबू, कंटेनर से गाय बरामद

गौ रक्षकों ने पीछा किया तो खेत में उतारा, तीन गिरफ्तार

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। यहां सोहना रोड पर रविवार की सुबह गौरक्षकों ने एक कंटेनर का पीछा करके तस्करी के लिए ले जायी जा रही गायों को मुक्त कराया। कंटेनर में सात गायों को भरकर तस्करी के लिए मेवात ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मौका पाकर छह गौतस्कर तो फरार हो गए, लेकिन तीन को काबू कर लिया गया। यह घटना गढ़ी गांव के पास की है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तस्करों को काबू कर लिया।

जानकारी के अनुसार गोरक्षकों के दल को एक कंटेनर में गौतस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर गौरक्षक आदेश, अभिषेक यादव, तपेश खटाना और चमन खटानाा सक्रिय हो गए। सोहना रोड स्थित टोल नाका पर भी यह जानकारी दे दी गई। इसी बीच गौतस्करों ने गाड़ी की गति बढ़ा दी और वे बिना टोल फीस दिए ही वहां से निकल गए। गोरक्षकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तस्करों ने कंटेनर तो जब खेतों की तरफ मोड़ा तो इसी बीच गौरक्षकों ने टायर पंक्चर कर दिया। पकड़े जाने के डर से गौतस्कर बाजारे के खेत से होते हुए फरार होने लगे।

इसी बीच गौरक्षकों ने तीन तस्करों को दबोच लिया। इन तस्करों में कुख्यात गौतस्कर शौकीन सुंडा भी शामिल बताया जा रहा है। उसके खिलाफ 38 केस दर्ज हैं। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि गायों को गुरुग्राम से मेवात ले जाया जा रहा था। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कंटेनर को जब्त कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

