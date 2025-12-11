Amritsar Crime News : 4 किलोग्राम आईसीई, 1 किलोग्राम हेरोइन सहित तीन गिरफ्तार

पाकिस्तानी तस्करों के सीधे संपर्क में थे पकड़े गए आरोपी, मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े, सीमाझ्रपार सक्रिय संगठित नशा तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों को 4.083 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (आईसीई) और 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इन गिरोहों को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर (25), निवासी गांव दाओके (अमृतसर)ए नवतेज सिंह (33), निवासी गांव माहवा (अमृतसर), जो वर्तमान में तरनतारन के एक गांव में रह रहा था, और महांबीर सिंह (32), निवासी गांव कालिया स्कात्रा (तरनतारन) के रूप में हुई है।

नशीले पदार्थों की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों से 2500 रुपये की ड्रग मनी, एक कार और एक एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति व्हाट्सऐप के जरिये पाकिस्तान और विदेशों में सक्रिय तस्करों से तालमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर को 35 ग्राम आईसीई, सहित गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने एक पाकिस्तानी तस्कर से रिश्तों का खुलासा किया, जो उसे व्हाट्सऐप के माध्यम से ड्रॉप लोकेशन भेजता था। उनके अनुसार, आरोपी के खुलासों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.042 किलोग्राम आईसीई, बरामद की, जिससे उससे कुल बरामदगी 2.077 किलोग्राम हो गई।

विदेश में हुई नशा तस्कर से मुलाकात

भुल्लर ने बताया कि इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध नवतेज सिंह को 40 ग्राम आईसीई, सहित काबू किया। जांच में पता चला कि नवतेज पहले दोहा, कतर में काम करता था, जहाँ उसकी मुलाकात एक हैंडलर से हुई थी। यह हैंडलर व्हाट्सऐप निदेर्शों के जरिए भारत में ड्रग्स की लाने – लेजाने से संबंधित काम सौंपता था।

जांच में यह भी पता चला कि नवतेज एक कोरियर के रूप में काम करते हुए नशीले पदार्थों के पैकेट प्राप्त करता था और उन्हें आगे सप्लाई करता था। उसके खुलासों के आधार पर पुलिस ने 1.966 किलोग्राम अतिरिक्त आइ.सी. ई., बरामद की, जिससे कुल बरामदगी 2.006 किलोग्राम हो गई। सीपी ने बताया कि तीसरी समानांतर कार्रवाई में पुलिस ने महावीर सिंह को 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। जांच से पता चला है कि वह पाकिस्तान स्थित तस्कर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त कर रहा था।

