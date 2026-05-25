Punjab Breaking News : दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी

ईमेल के द्वारा दी गई धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

Punjab Breaking News (आज समाज), लुधियाना : कुछ अलगाववादी लोग विदेशों में बैठकर पंजाब का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये लोग एक तरफ जहां स्थानीय युवकों को उकसा रहे हैं। वहीं दहशत फैलाने के लिए बड़ी हस्तियों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दे रहे हैं। ताजा मामले में पंजाबी सिंगर दिलजीत दौसांझ के घर में बम धमाका करके उसे उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से दी गई। जैसे ही ईमेल से धमकी मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन को मिली तो दोनों तुरंत अलर्ट हो गई।

इस विषय से भेजा गया ईमेल

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर समेत अन्य सरकारी ईमेल आईडी पर यह संदेश प्राप्त हुआ। ईमेल का विषय बंब ब्लास्ट मेयर आॅफिस लुधियाना लिखा गया था। इसमें कथित तौर पर धमाके का समय भी निर्धारित किया गया था। संदेश में दोपहर 1:11 बजे लुधियाना मेयर पर हमला करने और रात 9:11 बजे पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के घर पर विस्फोट करने की चेतावनी दी गई। ईमेल में धमकी देने वालों ने यह भी लिखा कि जो व्यक्ति दिलजीत दोसांझ की सहायता करेगा, उसे भी निशाना बनाया जाएगा।

इसके साथ ही संदेश में वर्ष 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए भड़काऊ और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया। संदेश में दावा किया गया कि 6 जून तक सिलसिलेवार बम धमाकों के जरिए कई जगहों को निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे कथित तौर पर एक अलगाववादी संगठन के नाम से जोड़ा गया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी इसकी सत्यता की जांच कर रही हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही हैं।

दिलजीत को पहले भी मिल चुकी धमकियां

ज्ञात रहे कि पंजाबी सिंगर और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने बीते समय में अपने विशेष वर्ल्ड टूर के जरिये खूब शोहरत कमाई है। इसी वर्ल्ड टूर के दौरान भी अलगाववादी लोगों ने दिलजीत का विरोध किया था और उसे अपना टूर रद करने बारे कहा था जिसे दिलजीत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद अब एक बार फिर से ईमेल भेजकर दिलजीत दोसांझ को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है।

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