Bullet Motorcycles, (आज समाज), पानीपत: पानीपत जिला में बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों की खैर नहीं है जिसको लेकर जिला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है इ.सी को लेकर समालखा क्षेत्र में शाम के समय शहर के मुख्य बाजार रेलवे रोड पर मॉडल टाउन मोड़ के नजदीक जोरदार आवाज से बुलेट से पटाखे छोड़ने की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं दुकानदारों, पीड़ित मरीजों के अलावा आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा उधर सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने बुलेट पटाखा बाइक का 30,500 रुपए का चालान करके इंपाउंड कर दिया।

शहर में बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों ने मचाया आतंक

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शहर के कुछ लोगों व दुकानदारों ने बताया था कि एक तरफ जहां जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से समय-समय पर पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर खासकर बुलेट से पटाखे छोड़ने व यातायात के नियमों की करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं वहीं पिछले कुछ दिनों से शहर में बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों ने आतंक मचाया हुआ है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के अलावा पीड़ित मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पटाखे छोड़ने पर लोगों की नींद हराम हो गई

यहां तक की रात के समय बुलेट की जोरदार आवाज से पटाखे छोड़ने पर लोगों की नींद हराम हो गई है जिसको लेकर कई बार लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारीयों को अवगत कराकर कार्रवाई की मांग की गई हालांकि यह मामला डीएसपी समालखा के दरबार में पहुंचा जिसको लेकर डीएसपी ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को सख्त करवाई करने व रिपोर्ट भेजने के दिशा निर्देश दिए। इसी को लेकर शहर की चौकी पुलिस एक्शन मोड में है।

लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा

यही कारण है कि 10 दिसंबर को शहर में जगह-जगह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन बुलेट पटाखा बाइकों का 70 हजार का चालान करके इंपाउंड करने का काम किया था। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम के समय चौकी पुलिस को सूचना मिली कि शहर में बुलेट पटाखा बाइक सवार युवक ने आतंक मचाया हुआ है। जोरदार आवाज से पटाखे छोड़े जा रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वही इस संबंध में चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए बुलेट पटाखा बाइक का 30 500 का चालान करके इंपाउंड किया गया।

