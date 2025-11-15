तीन जेसीबी मशीनों से चार दिवारी इंटरलॉकिंग टाइल गोदाम व दो बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया

कार्रवाई के दौरान रो पड़ी महिला, परिवार की आंखों से भी छलके आंसू

कहा – अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर से प्लाट लेकर गलती कर दी जमीन मालिकों के खिलाफ जल्द होगी एफआईआर दर्ज

Action On Illegal Colonies, (आज समाज), पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले समालखा क्षेत्र में अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, अगस्त महीने में समालखा नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिलने के बाद अवैध कॉलोनियां नगर परिषद के दायरे में शामिल की गई है। अब अवैध कॉलोनी काटने वालों की खैर नहीं है जिसको लेकर समालखा नगर परिषद एक्शन मोड में आ गई है।

मकान गिराए जाने के भय से एक महिला रो पड़ी

यही कारण है कि नगर परिषद की ओर से शनिवार को दूसरी बार करवाई की गई, जिसमें शहर के लाइन पार भरत कॉलोनी के नजदीक तीन अवैध कॉलोनियों व मनाना रोड पर अवैध कॉलोनी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पानीपत नगर निगम के कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत नगर परिषद सचिव मनीष शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ तीन जेसीबी मशीनों से नींव बिछाई गई इंटरलॉकिंग टाइलों के अलावा सीमेंट व ईटों से बनी चार दिवारी, गोदाम व एक या दो बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं भरत कॉलोनी के नजदीक करीब डेढ़ एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी में पीला पंजा चलने से एक निर्माणाधीन मकान गिराए जाने के भय से एक महिला रो पड़ी, देखते ही देखते महिला के अलावा उसके बच्चे व अन्य परिवार के लोगों मेआंखों से आंसू निकल पड़े।

कॉलोनाइजरों में हड़कंप

तत्पश्चात मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने भरोसा दिलाया और इसके बाद प्रशासनिक अमला आगे निकल पड़ा ‌उधर प्रशासन की कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। करीब 4 घंटे तक अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की गई। दरअसल कमिश्नर के आदेश पर पानीपत नगर निगम के कार्यकारी अभियंता को 1 महीने के लिए ड्यूटी लगाई गई है जिनके नेतृत्व में अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई जारी है। जल्द ही जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी इसके संकेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पानीपत नगर निगम कार्यकारी अभियंता ने दिए हैं और लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि न खरीदने के अलावा जागरूक करने के लिए आसपास में होल्डिंग बोर्ड लगाए जाएंगे।

संबंधित विभाग मुक दर्शक बना हुआ

उल्लेखनीय है कि शहर में रोजाना अवैध कॉलोनी काटने के मामले सामने आ रहे हैं यह सब जिला नगर योजनाकार विभाग व समालखा नगर परिषद की नाक तले चल रहा है हालांकि जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कुछ ऐसी कॉलोनियां है जिसमें मकान आदि का निर्माण करने के बाद बिजली सप्लाई चालू की गई है लेकिन संबंधित विभाग मुक दर्शक बना हुआ है।

जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से समय-समय पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी

अगस्त महीने में समालखा नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा मिलने के बाद दायरा बढ़ाया गया था जिसमें करीब 25 से 30 के आसपास अवैध कालोनियां है जिनका पिछले दिनों नगर परिषद समालखा की ओर से सर्वे किया गया था बताया जा रहा है कि जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से इन अवैध कॉलोनीयों को नगर परिषद समालखा को ट्रांसफर किया गया था इससे पहले जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से समय-समय पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। अब नगर परिषद द्वारा अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की जानी है।

करीब 4 घंटे तक कार्रवाई की गई

यही कारण है कि करीब दो-तीन दिन पहले इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक करीब 12 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पानीपत नगर निगम कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत की मौजूदगी में समालखा नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की गई थी। अब नगर परिषद समालखा अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और शनिवार को शहर के लाइनपार भरत कॉलोनी के नजदीक जगह-जगह कुछ एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी के अलावा मनाना रोड पर अवैध कॉलोनी में समालखा नगर परिषद का पीला पंजा चला और तीन जेसीबी मशीनों से करीब 4 घंटे तक कार्रवाई की गई।

पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली

भरत कॉलोनी के नजदीक अवैध कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान महिला सपना ने बताया कि करीब तीन-चार पहले एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 गज की जमीन करीब 5 लाख मैं खरीदी थी, लेकिन उन्हें अवैध कॉलोनी की कोई जानकारी नहीं दी गई जिसके चलते उन्होंने मकान बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया और आज प्रशासन की कार्रवाई के चलते उनका निर्माणधीन मकान गिराए जाने का डर सता रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया। इस कार्रवाई को लेकर कुछ अन्य लोगों ने इसका विरोध किया मगर पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली।

जल्द ही अन्य अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई अवश्य की जाएगी

इस संबंध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पानीपत नगर निगम कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत ने बताया कि शहर में नगर परिषद की ओर से करीब 25 से 30 अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया गया था इसके बाद नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है ‌ जिसको लेकर कमिश्नर के आदेश पर 1 महीने की समालखा में ड्यूटी लगाई गई है। जल्द ही अन्य अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध कालोनी काटने के मामले में जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि न खरीदने के लिए जागरूक किया जा रहा है जल्द ही इसके आसपास होल्डिंग बोर्ड लगाए जाएंगे साथ ही तहसीलदार को अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री न करने के लिए अवगत कराया जाएगा।

