Shanidev: 30 साल बाद बन रहा है शनि का ये योग

जानें धनु समेत किन राशि वालों की होगी बल्ले-बल्ले
Shanidev, (आज समाज), नई दिल्ली: शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय देने वाला देवता कहा जाता है। उनको नौ ग्रहों का स्वामी माना जाता है। शनि ग्रह के अस्त होने से आम लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि ग्रह अनुशासन, धर्मबुद्धि, कर्म और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रह एक तय समय के बाद अपनी-अपनी राशि बदलते रहते हैं। हर ग्रह का एक निश्चित अंतराल के बाद राशि बदलना सामान्य बात है। ग्रहों की चाल का संबंधित राशियों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। इस समय शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
13 मार्च की शाम मीन राशि में अस्त हो जाएंगे शनिदेव
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शनि देव इस साल 13 मार्च की शाम 7 बजकर 13 मिनट पर मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इस तरह का योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है। इसका प्रभाव खासकर तीन राशियों पर ज्यादा पड़ेगा और ये प्रभाव सकारात्मक रहनेवाला है। शनि ग्रह पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य लेकर आएगा।
किन-किन राशियों को लाभ होगा
- धनु राशि: मीन राशि में शनि के अस्त होने से धनु राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। सरकारी नौकरीपेशा लोगों को मनचाही पदोन्नति मिलने की संभावना है। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। नया व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए यह अच्छा समय है। आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छात्रों को पढ़ाई में प्रगति मिलेगी। विदेश यात्रा की संभावना है। पति-पत्नी दोनों लंबी यात्रा पर साथ जा सकते हैं।
- कुंभ राशि: शनि के अस्त होने से कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फल देगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। अचानक धन प्राप्ति होगी। इसके परिणामस्वरूप पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में अनुकूल निर्णय प्राप्त होगा। लंबे समय से लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में आर्थिक संकट कम होगा। करियर में अपेक्षित लाभ होगा। नया व्यवसाय शुरू करने की संभावना है। अतीत में किए गए निवेश से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
- मीन राशि: मीन राशि में शनि के अस्त से आपके लिए धन और प्रसिद्धि लेकर आएगा। आपके परिवार की आर्थिक परेशानियां मार्च से दूर होने लगेंगी। आप पुराने कर्ज चुका देंगे। संपत्ति अच्छे दाम पर बिकेगी। कारोबारियों को तरक्की और मुनाफा मिलेगा। व्यापार में नए सौदे होंगे। आप घर, गहने या वाहन खरीद सकते हैं। अविवाहित लोगों को जल्द ही एक अच्छा रिश्ता मिलेगा।