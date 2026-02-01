Shanidev: 30 साल बाद बन रहा है शनि का ये योग

जानें धनु समेत किन राशि वालों की होगी बल्ले-बल्ले

Shanidev, (आज समाज), नई दिल्ली: शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय देने वाला देवता कहा जाता है। उनको नौ ग्रहों का स्वामी माना जाता है। शनि ग्रह के अस्त होने से आम लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि ग्रह अनुशासन, धर्मबुद्धि, कर्म और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रह एक तय समय के बाद अपनी-अपनी राशि बदलते रहते हैं। हर ग्रह का एक निश्चित अंतराल के बाद राशि बदलना सामान्य बात है। ग्रहों की चाल का संबंधित राशियों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। इस समय शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।

13 मार्च की शाम मीन राशि में अस्त हो जाएंगे शनिदेव

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शनि देव इस साल 13 मार्च की शाम 7 बजकर 13 मिनट पर मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इस तरह का योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है। इसका प्रभाव खासकर तीन राशियों पर ज्यादा पड़ेगा और ये प्रभाव सकारात्मक रहनेवाला है। शनि ग्रह पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य लेकर आएगा।

किन-किन राशियों को लाभ होगा