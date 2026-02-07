Valentine’s Day: इस साल वैलेंटाइन डे पर पड़ेगी शनि की दृष्टि, इन गलतियों से बचें लवर्स

हिंदू धर्म शास्त्रों में शनि को माना जाता है न्याय और कर्मफल का देवता

Valentine’s Day, (आज समाज), नई दिल्ली: हर साल 14 फरवरी को विश्व भर में प्यार का त्योहार मनाया जाता है। इसे वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार का वैलेंटाइन डे कुछ अलग और विशेष रहने वाला है। इस बार वैलेंटाइन डे शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन शनि त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। ज्योतिष और हिंदू धर्म शास्त्रों में शनि को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। वहीं वैलेंटाइन डे का दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है।

शुक्र इसके स्वामी हैं। हालांकि, इस बार शनि त्रयोदशी की वजह से वैलेंटाइन डे पर प्यार की राह कठिन रहने वाली है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल वैलेंटाइन डे पर पुराने झगड़े, अनबन या झूठे वादे सामने आ सकते हैं। जो संबंध मजबूत हैं वो रहेंगे, लेकिन नए या कमजोर संबंधों में मुश्किले आ सकती हैं। ऐसे में इस बार वैलेंटाइन डे पर शनिवार को कुछ गलतियों को करने से बचें। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में।

वैलेंटाइन डे पर न करें ये गलतियां