Valentine’s Day: इस साल वैलेंटाइन डे पर पड़ेगी शनि की दृष्टि, इन गलतियों से बचें लवर्स

हर साल 14 फरवरी को विश्व भर में प्यार का त्योहार मनाया जाता है। इसे वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार का वैलेंटाइन डे कुछ अलग और विशेष रहने वाला है। इस बार वैलेंटाइन डे शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन शनि त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। ज्योतिष और हिंदू धर्म शास्त्रों में शनि को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। वहीं वैलेंटाइन डे का दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
शुक्र इसके स्वामी हैं। हालांकि, इस बार शनि त्रयोदशी की वजह से वैलेंटाइन डे पर प्यार की राह कठिन रहने वाली है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल वैलेंटाइन डे पर पुराने झगड़े, अनबन या झूठे वादे सामने आ सकते हैं। जो संबंध मजबूत हैं वो रहेंगे, लेकिन नए या कमजोर संबंधों में मुश्किले आ सकती हैं। ऐसे में इस बार वैलेंटाइन डे पर शनिवार को कुछ गलतियों को करने से बचें। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में।
वैलेंटाइन डे पर न करें ये गलतियां
- वैलेंटाइन डे पर अक्सर मंहगी चीजें गिफ्ट में दी जाती हैं, लेकिन इस दिन चमड़े की चीजें और धारदार वस्तुएं गिफ्ट में न दें। इसके बजाय नीले रत्न, स्टील या आध्यात्मिक प्रतीक गिफ्ट करें। इससे संबंध पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनि त्रयोदशी के दिन शराब या भारी भोजन नहीं किया जाता। ऐसे में इस दिन शाकाहारी भोजन करें। इससे रिश्ते में स्थिरता आएगी।
- झूठ और धोखे की स्थितियों में शनि देव की प्रतिक्रिया तुंरत सामने आती है। छोटे झूठ या राज छिपाने से विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने साथी के साथ ईमानदारी से और साफ बात करें।
- इस दिन बड़े वादे या जल्दबाजी करने से बचें। इस वैलेंटाइन डे पर दान-पुण्य और नेक काम करें। इससे संबंधों में स्थायित्व आता है। शनि की नजर से बचने के लिए संयम, सच और सात्विकता सबसे अहम मानी जाती हैं।