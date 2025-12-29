Rajesh Khanna: सुपरस्टार राजेश खन्ना की ये थी आखिरी ख्वाहिश

काका ने घर के लिए देखा था एक खास सपना
Rajesh Khanna, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं हैं। राजेश खन्ना को फैंस आज भी प्यार से काका कहते हैं। इंडस्ट्री में उनके जैसा सितारा दूसरा कभी हुआ ही नहीं। काका एक सुपरस्टार थे और उन्होंने दुनिया से रुकसती भी एक सुपरस्टार के तौर पर ही ली। राजेश खन्ना ने अपने करियर में एक से एक फिल्मों में काम किया। उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनके निभाए गए किरदारों की छाप आज भी सभी फैंस के दिलों पर मौजूद है।

राजेश खन्ना ने अपने करियर में आराधना, कटी पतंग, आनंद, बावर्ची और न जाने कितनी ही कमाल की फिल्मों में काम किया। आज काका हमारे बीच नहीं, लेकिन मुंबई में आज भी उनका घर आशीर्वाद मौजूद है, जिसने अपने अंदर काका की यादों को आज भी ताजा रखा है। काका ने इस घर के लिए एक खास सपना देखा था।

कर्मचारियों का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे

राजेश खन्ना के सेक्रेटरी अश्विन ने बताया है कि सुपरस्टार असल जिंदगी में बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। वो अपने कर्मचारियों का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे। उन्होंने अपने हेल्पर बाला के घर का राशन और उनके बच्चों की शादी का पूरा खर्च उठाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में काम करने वाले अपने वर्कर के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी पूरी की। काका किसी को मदद के लिए मना नहीं करते थे और उन्होंने खुद अश्विन को भी रहने के लिए एक घर तोहफे में दिया था।

आशीर्वाद को म्यूजियम बनाने का था सपना

अश्विन बताते हैं कि राजेश खन्ना का एक सपना था कि उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद को एक म्यूजियम बना दिया जाए। वो चाहते थे कि उनकी फिल्मों की यादें और पुरानी कीमती चीजें वहां संभाल कर रखी जाएं, लेकिन उनके निधन के बाद वो बंगला बिक गया और अब वहां नई बिल्डिंग बन रही है।

अब अश्विन की कोशिश है कि कार्टर रोड पर उनके बंगले के सामने वाले बस स्टॉप का नाम राजेश खन्ना बस स्टॉप रख दिया जाए। इसके लिए वो उनके परिवार से बात करेंगे और सरकार से अनुमति लेंगे, ताकि लोग हमेशा उन्हें याद रखें।