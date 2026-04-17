Bada Mangal: इस बार जेष्ठ माह में पड़ रहे हैं 8 बड़े मंगल, जानें इसको क्यों माना जाता है खास

हनुमान जी की पूजा करने से मिलता है विशेष फल

Bada Mangal, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के मंगलवार का विशेष महत्व होता है, जिसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। साल 2026 हनुमान भक्तों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है।

इस साल एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहा है जो पूरे 19 साल बाद देखने को मिलेगा। आमतौर पर ज्येष्ठ माह में 4 या 5 बड़े मंगल पड़ते हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या दोगुनी यानी कुल 8 होगी। आइए जानते हैं इस अद्भुत संयोग का कारण, तिथियां और बड़ा मंगल के धार्मिक महत्व के बारे में।

क्यों बन रहा है 8 बड़े मंगल का खास संयोग?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में ज्येष्ठ मास 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा। इस अवधि में एक विशेष खगोलीय स्थिति बन रही है, क्योंकि 17 मई से 15 जून तक अधिक मास भी इसी दौरान पड़ रहा है।

चूंकि मुख्य ज्येष्ठ और अधिक ज्येष्ठ दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए 2 मई से 29 जून के बीच कुल 8 मंगलवार आएंगे। धर्म शास्त्रों में अधिक मास को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है, और हनुमान जी भगवान शिव के अंश और श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए यह संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही फलदायी माना जा रहा है।

बड़ा मंगल 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

पहला बड़ा मंगल: 5 मई 2026

5 मई 2026 दूसरा बड़ा मंगल: 12 मई 2026

12 मई 2026 तीसरा बड़ा मंगल: 19 मई 2026

19 मई 2026 चौथा बड़ा मंगल: 26 मई 2026

26 मई 2026 पांचवां बड़ा मंगल: 2 जून 2026

2 जून 2026 छठा बड़ा मंगल: 9 जून 2026

9 जून 2026 सातवां बड़ा मंगल: 16 जून 2026

16 जून 2026 आठवां बड़ा मंगल: 23 जून 2026

कैसे करें पूजा?

सुबह जल्दी स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला और चमेली का तेल अर्पित करें। भोग में बूंदी के लड्डू या गुड़-चना चढ़ाएं। ॐ हं हनुमते नम: मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

बड़ा मंगल व्रत के लाभ

संकटों से मुक्ति: हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। बड़ा मंगल का व्रत करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। बड़ा मंगल का व्रत करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंगल दोष का निवारण: जिनकी कुंडली में मंगल भारी है या अमंगल की स्थिति है, उनके लिए ये 8 मंगलवार सेवा और दान के लिए सबसे जरूरी हैं।

जिनकी कुंडली में मंगल भारी है या अमंगल की स्थिति है, उनके लिए ये 8 मंगलवार सेवा और दान के लिए सबसे जरूरी हैं। इच्छा पूर्ति: सच्चे मन से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

सच्चे मन से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सेवा और दान: इस दिन जगह-जगह भंडारे और पानी पिलाने की व्यवस्था लगाने की परंपरा है।

बड़ा मंगल का महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। साथ ही, इसी माह में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया था, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है।

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