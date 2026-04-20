Ganga Saptami: गंगा सप्तमी पर बन रहे हैं ये विशेष योग, घर पर रहकर ऐसे पाएं पुण्य फल!

23 अप्रैल को मनाया जाएगा गंगा सप्तमी का पर्व

Ganga Saptami, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से शिव की जटाओं में उतरी थीं। इस साल 2026 में गंगा सप्तमी पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बना रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए बेहद फलदायी साबित होने वाले हैं। अगर आप किसी कारणवश गंगा किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर रहकर भी पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।

कब है गंगा सप्तमी

पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का आरंभ 22 अप्रैल 2026 को रात 10:50 बजे से होगा और इसका समापन 23 अप्रैल 2026 को रात 8:50 बजे पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा।

बन रहे हैं ये खास शुभ योग

इस बार गंगा सप्तमी की रात गुरु पुष्य योग का एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन गंगा जयंती होने के साथ-साथ गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का होना इसे ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। जो इस दिन के महत्व को और बढ़ा देते हैं। धार्मिक दृष्टि से ऐसे योगों में किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है।

घर पर रहकर ऐसे पाएं पुण्य फल

अगर आप गंगा नदी तक नहीं जा सकते, तो भी घर बैठे मां गंगा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में मां गंगा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। ओम नम: शिवाय और ओम गंगे नम: मंत्र का जप करें। जल से भरा तांबे का लोटा रखें और उसमें पुष्प डालकर अर्पित करें। फिर पूजा के बाद आखिर में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें।

क्या करें और क्या न करें?

इस दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर ही पूजा करें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, क्रोध या अपशब्दों से बचें। साथ ही, जल को बिना वजह न बहाएं और गंगा जल का सम्मान करें।

गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार, मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित कराया, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। यही कारण है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पूर्वजों को भी शांति मिलती है।