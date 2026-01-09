Mughal-e-Azam: 105 बार लिखा गया था मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गाना

65 साल पुरानी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए पाकिस्तान के इस महल जैसा तैयार हुआ था सेट

Mughal-e-Azam, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा की पुरानी फिल्मों की कहानियां जितनी दिलचस्प होती है, उससे भी कमाल की उसकी शूटिंग के पीछे के किस्से होते हैं। जब भी पुरानी फिल्मों का जिक्र किया जाता है, तो उनमें से कई सारी शानदार फिल्मों के नाम सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से एक है मुगल-ए-आजम। ये फिल्म 65 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसके किस्से और कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है। फिल्म से जुड़े कई ऐसे पहलू है, जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन उनमें से एक इस फिल्म के गाने को लेकर भी है।

साल 1960 में फिल्म मुगल-ए-आजम रिलीज हुई थी, इस फिल्म को बनाने में काफी लंबा वक्त लग गया था। लेकिन, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो चारों तरफ से इसे तारीफ हासिल हुई। मुगल-ए-आजम में कई ऐसे सीन हैं, जिसकी डिटेल को लेकर बहुत काम किया गया है। उनमें से ही फिल्म का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या को लेकर भी काम किया गया था। जिस तरह से आज के समय में गाने की शूटिंग में वक्त नहीं लगता, पुराने दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था।

करोड़ों में बना था ये गाना

मुगल-ए-आजम के गाने जब प्यार किया तो डरना क्या उस वक्त में करोड़ों में बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक, फिल्म के इस गाने को शूट करने में 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। हैरान करने वाली बात ये है कि इस गाने को शूट करने में तकरीबन 2 साल का समय लगा था। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ इस फिल्म के किसी भी सीन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से गाने को आखिर रुप देने से पहले इसे 105 बार लिखा गया था।

बाथरूम में हुआ था रिकॉर्ड

इतना ही नहीं इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और उन्होंने इसके लिए काफी मशक्कत भी की थी। दरअसल, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने सिंगर को ये गाना बाथरूम में गाने के लिए कहा था, हालांकि हुआ भी ऐसा ही। रिलीज के बाद फिल्म का ये गाना काफी पॉपुलर हुआ और आज भी इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये रही गाने को रिकॉर्ड करने की बात, लेकिन इसके सेट को लेकर भी दिलचस्प जानकारी है। इस गाने के लिए सेट को शीशमहल के रूप में तैयार किया गया था।

लाहौर किले का शीश महल

इस गाने की शूटिंग मोहन स्टूडियो में की गई थी, जहां पर लाहौर किले के शीश महल का रेप्लिका तैयार किया गया था। केवल इस सेट को ही बनाने में 2 साल का वक्त लग गया था। फिल्म की बात करें, तो बॉक्स आॅफिस पर ये ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार शामिल थे, जिनमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और अजीत जैसे एक्टर्स का नाम है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई थी।