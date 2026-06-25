Pawan Singh- Kajal Raghwani के इस रोमांटिक गाने ने मचाया तहलका, 800 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

Pawan Singh and Kajal Raghwani Romantic Song: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बेहतरीन सिंगर पवन सिंह के फैंस आपको देश-विदेश में मिल जाएंगे। फिल्म और गाना आया लोगों को काफी पसंद आ रहा है। एक्टर ने अपनी सिंगिंग से सभी के दिलों में खास जगह बना ली है।

हर कोई उनकी एक झलक और नए गानों के रिलीज के लिए बेताब रहता है। ऐसे में किसी एक्ट्रेस का पार्ट उनके साथ निखर जाता है। काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है।



जब भी वे साथ आते हैं। उनकी केमिस्ट्री को बहुत प्यार मिलता है। यही वजह है कि इन दोनों का एक पुराना गाना इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस गाने में काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी का कमाल का जोश देखा जा सकता है। दोनों के रोमांस और जबरदस्त डांस ने सभी को दीवाना बना दिया है। वही नीले रंग की साड़ी में काजल राघवानी सभी का ध्यान खींच रही हैं।

एक्ट्रेस की खूबसूरती और हॉटनेस से हर कोई दीवाना हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है। कई और हिट गानों में भी दोनों ने अपनी शानदार केमिस्ट्री से सभी का दिल जीता है। हालांकि पवन सिंह और काजल राघवानी के इस रोमांटिक गाने को आए हुए सालों बीत चुके हैं। लेकिन आज भी यह गाना फ्लोर पर और सभी की जुबान पर रहता है।

जानकारी के लिए बता दें कि भोजपुरी फिल्म “भोजपुरिया राजा” का ब्लॉकबस्टर गाना छलकता हमरो जवनिया है। जिसे पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने मिलकर अपनी आवाज दी है। इस गाने के बोल आज़ाद सिंह ने लिखे हैं। तो मधुकर आनंद ने इसे अपना ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है। गाना आज भी सबके बीच बहुत वायरल है। प्लीज़ एक बार यहाँ ज़रूर देखें। इस गाने ने YouTube पर 800 मिलियन+ व्यूज़ पार कर लिए हैं।