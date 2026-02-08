OTT Trending Romantic Film: OTT पर छाई ये रोमांटिक कॉमेडी, Prime Video पर नंबर 1 और IMDb पर शानदार स्कोर

OTT Trending Romantic Film: थिएटर में रिलीज़ होने के तुरंत बाद OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज़ करने का चलन अब आम हो गया है। जहां कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के कुछ हफ़्तों या महीनों के अंदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, वहीं कुछ ही चार्ट पर टॉप पर पहुंच पाती हैं और नंबर वन की जगह बना पाती हैं। अभी, ऐसी ही एक रोमांटिक कॉमेडी ने प्राइम वीडियो पर ठीक ऐसा ही किया है।

कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट मिक्स

145 मिनट की यह रोमांटिक कॉमेडी, जो हाल ही में थिएटर में रिलीज़ होने के बाद OTT पर आई है, अभी प्राइम वीडियो पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। यह फिल्म कॉमेडी का भरपूर डोज़ देती है, जिसमें एक मज़बूत रोमांटिक ट्विस्ट भी है, जो इसे दर्शकों के लिए मनोरंजक बनाता है। इसकी सफलता में एक और बात यह है कि फिल्म को IMDb पर 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है।

कहानी क्या है?

14 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुई यह फिल्म एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी पिछली लव लाइफ की मुश्किलों से जूझ रहा है, जबकि वह अपनी मौजूदा पार्टनर के साथ शादी करके सेटल होने की कोशिश कर रहा है। जब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई है, तभी उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है, जिससे उसकी पहले से ही मुश्किल स्थिति मज़ेदार और गड़बड़ घटनाओं की एक सीरीज़ में बदल जाती है। फिल्म को खासकर इसकी कॉमेडी और हल्के-फुल्के कहानी कहने के अंदाज़ के लिए पॉज़िटिव रिव्यू मिल रहे हैं।

यह कौन सी फिल्म है?

जिस फिल्म की बात हो रही है, वह तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी नारी नारी नाडुमा मुरारी (2026) है। शरवानंद ने गौतम का किरदार निभाया है, जो एक आर्किटेक्ट है जिसकी अपनी लव इंटरेस्ट नित्या (साक्षी वैद्य द्वारा अभिनीत) के साथ पूरी तरह से प्लान की गई ज़िंदगी तब पटरी से उतर जाती है जब उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड दिया (संयुक्ता मेनन द्वारा अभिनीत) वापस आती है। इसके बाद कन्फ्यूजन, गलतफहमी और कॉमिक सिचुएशन का एक मज़ेदार सफर शुरू होता है।

राम अब्बाराजू द्वारा निर्देशित, यह फिल्म कई मज़ेदार ट्विस्ट दिखाती है क्योंकि गौतम अपने अतीत और वर्तमान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, और अपने द्वारा बनाई गई गड़बड़ी के बावजूद एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद करता है।

नारी नारी नाडुमा मुरारी (2026) एक तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें शरवानंद, संयुक्ता मेनन और साक्षी वैद्य ने अभिनय किया है, और यह अभी प्राइम वीडियो पर व्यूअरशिप और दर्शकों के रिस्पॉन्स दोनों के मामले में सफल चल रही है।

