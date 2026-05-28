Pankaj Bhadouria Breast Cancer: इंडस्ट्री की इस बड़ी हस्ती को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, दर्दभरे पोस्ट ने तोड़ा फैंस का दिल

Pankaj Bhadouria Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं के बीच सबसे गंभीर और तेज़ी से बढ़ती हेल्थ प्रॉब्लम में से एक बन गया है। आम महिलाओं से लेकर सेलिब्रिटी तक, जो स्ट्रिक्ट फिटनेस और डाइट रूटीन फॉलो करते हैं, अब कोई भी इस जानलेवा बीमारी से अछूता नहीं लगता।

जहां फैंस एक्ट्रेस हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई के दौरान उनके लिए पहले से ही दुआ कर रहे हैं, वहीं अब एक और पसंदीदा सेलिब्रिटी ने बताया है कि वह भी इसी दर्दनाक बीमारी से लड़ रही हैं।

सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया ने दिल तोड़ने वाली खबर शेयर की

यह सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि पॉपुलर शेफ पंकज भदौरिया हैं, टीवी होस्ट और मास्टरशेफ इंडिया के पहले सीज़न के विनर। पंकज ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तस्वीर में, वह हॉस्पिटल के बेड पर मरीज़ के कपड़े पहने लेटी हुई देखी जा सकती हैं।

View this post on Instagram A post shared by MasterChef Pankaj Bhadouria (@masterchefpankajbhadouria)



फोटो के साथ, उन्होंने लिखा: “मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है… आपकी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है।” उनके इमोशनल मैसेज ने तुरंत फैंस का दिल तोड़ दिया, और सोशल मीडिया पर उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआओं, प्यार और दुआओं की बाढ़ आ गई।

इससे पहले, उन्होंने लोगों से फुल बॉडी चेकअप करवाने की अपील की थी

दिलचस्प बात यह है कि अपनी बीमारी का पता चलने से कुछ दिन पहले ही, पंकज भदौरिया ने सोशल मीडिया पर एक ज़रूरी हेल्थ अवेयरनेस मैसेज शेयर किया था।

17 मई, 2026 को शेयर की गई एक पोस्ट में, उन्होंने 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हर साल रेगुलर फुल-बॉडी हेल्थ चेकअप करवाने की ज़ोरदार सलाह दी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हेल्थकेयर का मतलब सिर्फ़ बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें गंभीर होने से पहले रोकना भी है।

उन्होंने लिखा था: “लक्षणों का इंतज़ार मत करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हें बाद में धन्यवाद देगा।” उनके इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद उनके शब्द अब फैंस के दिलों में गहराई से बैठ रहे हैं।

फैंस उनकी ताकत और ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं

जैसे ही यह खबर ऑनलाइन सामने आई, फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने पंकज के लिए दिल से मैसेज और दुआएं भेजना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर खुलकर बोलने और महिलाओं में अवेयरनेस जगाने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ़ की। हालांकि, सेलिब्रिटी शेफ ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज में है।

पंकज भदौरिया कौन हैं?

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि पंकज भदौरिया 2010 में मास्टरशेफ इंडिया का पहला सीज़न जीतने के बाद घर-घर में मशहूर हो गए थे। तब से, उन्होंने एक सेलिब्रिटी शेफ, लेखक, टीवी होस्ट और यूट्यूब कुकिंग एक्सपर्ट के तौर पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। उनकी रेसिपी और कुकिंग वीडियो देश भर में लाखों लोगों को पसंद आते हैं।