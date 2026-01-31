Rani Mukerji: इस वजह से दोबारा मां नहीं बन पाई रानी मुखर्जी

हुआ था दर्दनाक हादसा, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Rani Mukerji, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों फिल्म मर्दानी 3 से सुर्खियां बटोर रही हैं। मर्दानी फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक बार एक्ट्रेस फिर से बड़े पर्दे पर निडर और साहसी पुलिस आॅफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आ रही हैं। रानी की इस इस फिल्म की रिलीज के बीच हम आपको उनके साथ हुए एक ऐसे हादसे के बारे में बता रहे हैं, जिससे वो बुरी तरह टूट गई थीं और दोबारा मां नहीं बन पाईं।

फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से की शादी

साल 1996 से भारतीय सिनेमा में काम कर रही रानी मुखर्जी ने दिग्गज फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा संग घर बसाया था। खुद से 6 साल बड़े आदित्य से रानी ने साल 2014 में शादी रचाई थी। इसके बाद कपल ने साल 2015 में अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था। कपल के घर बेटी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने अदिरा रखा था। रानी को मां बने हुए 10 से 11 साल हो चुके हैं। रानी और आदित्य ने दूसरे बेबी की प्लानिंग भी की थी। लेकिन, एक हादसे ने उनका ये सपना तोड़ दिया था।

दोबारा मां क्यों नहीं बन पाई रानी?

रानी मुखर्जी दोबारा मां मिसकैरेज के चलते नहीं बन पाई थीं। मिसकैरेज होने के चलते एक्ट्रेस को काफी बड़ा झटका लगा था। रानी के पास तब फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे आई थी। उस वक्त वो इसी दर्द से गुजर रही थीं। तब रानी की इस फिल्म ने और इसकी कहानी ने उन्हें संभलने में मदद की थी। रानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, वो जो कहानी थी, वो फिल्म मेरे पास आई थी, जब मैंने मेरा दूसरा बच्चा खो दिया था। तो उस वक्त ये मेरा सेंस आॅफ लॉस था। वो कहानी सुनकर मैं इतना जुड़ गई कि मैंने बोला ये कहानी मुझे बतानी है। फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की कहानी में दिखाया गया था कैसे एक मां अपने बच्चे से अलग होने के दर्द को झेलती है।

इसी फिल्म ने दिलाया था नेशनल अवॉर्ड

मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे मार्च 2023 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के जरिए रानी को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब इस साल रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो गई है। साथ ही वे ओएमजी 3 फिल्म का भी हिस्सा हैं।